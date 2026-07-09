Метро по 30 грн уже не с 15 июля: в КГГА пояснили, когда примут решение

В Киеве пока не называют дату возможного повышения стоимости проезда в общественном транспорте, хотя подготовка соответствующего решения уже ведётся. В настоящее время городские власти продолжают согласовывать новые тарифы, и одним из вариантов является установление цены в 30 гривен за одну поездку.

Об этом в Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщили в ответе на запрос издания "РБК-Украина". В горадминистрации пояснили, что утверждение новых тарифов происходит в соответствии с установленной процедурой и требует согласования с несколькими структурными подразделениями. Именно поэтому решение не может быть принято одним департаментом, а процесс занимает определенное время.

Как отметили в КГГА, Департамент экономики и инвестиций уже провел необходимые расчеты и определил экономически обоснованную стоимость проезда на уровне 30 гривен. При расчетах были учтены реальные расходы транспортных предприятий за прошлый год, а также прогнозируемое подорожание электроэнергии, топлива, материалов, оплата труда работников и другие расходы, без которых невозможно обеспечить работу общественного транспорта.

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В то же время в городских властях отметили, что коммунальные предприятия представили свои расчеты, согласно которым фактическая себестоимость перевозок еще выше.

Ранее в КГГА уже сообщали, что экономически обоснованный тариф на 2026 год составляет 64,60 гривны за поездку в метро и 44,14 гривны — в наземном транспорте. Однако эти показатели используются лишь для экономических расчетов и не означают автоматического установления именно таких цен для пассажиров.

В Департаменте транспортной инфраструктуры добавили, что проект распоряжения о новых тарифах пока находится на стадии согласования. После завершения всех необходимых процедур документ будет официально опубликован, а об окончательном решении и дате его вступления в силу киевлян уведомят заранее через официальный портал столицы и информационные ресурсы городских властей.

Ранее эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов отмечал, что возможное повышение стоимости проезда в киевском метро может быть связано не только с ростом транспортных расходов, но и с финансированием строительства новых станций. По его словам, экономически обоснованный тариф в 64 гривны выглядит значительно выше ожидаемого.

Кроме того, Фокус сообщал , что киевляне ещё могут сэкономить на проезде перед возможным повышением тарифов, если заранее приобретут пакеты поездок в приложении "Киев Цифровой". Пополнив транспортную карту по действующим ценам, пассажиры смогут и после изменения тарифов в течение определенного времени пользоваться общественным транспортом по старой стоимости.