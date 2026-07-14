Цены вырастут почти на все: что ждет киевлян после повышения тарифов на проезд, — аналитик

Повышение стоимости проезда в Киеве может ударить не только по кошелькам пассажиров, но и отразиться на ценах в магазинах, заведениях общественного питания и сфере услуг. Экономисты считают, что подорожание транспорта способно вызвать цепную реакцию, последствия которой постепенно ощутит практически каждый потребитель.

В частности, финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал в комментарии изданию "УНИАН", что повышение транспортных тарифов не ограничится лишь дополнительными расходами для тех, кто ежедневно пользуется общественным транспортом. По его словам, эти изменения постепенно будут сказываться на всей экономике, ведь рост расходов населения и бизнеса в конечном итоге отразится на стоимости товаров и услуг.

И первыми последствия ощутят на себе сами киевляне. Если ежедневные поездки станут дороже, семьям придется тратить больше денег на транспорт, а значит — экономить на других покупках. А это означает снижение потребительской активности, что всегда болезненно сказывается на бизнесе.

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Впрочем, на этом процесс не остановится, и, по словам Шевчишина, работники, которые ежедневно добираются до работы на общественном транспорте, рано или поздно начнут требовать повышения заработной платы или компенсации транспортных расходов. Для работодателей это будет означать увеличение расходов на персонал, а любой рост себестоимости бизнес обычно вынужден компенсировать за счет цен.

Именно поэтому, объясняет аналитик, удорожание транспорта со временем может отразиться на стоимости практически всего — от чашки кофе или обеда в кафе до одежды, товаров повседневного спроса или услуг парикмахера. Причем речь не идет о резком скачке цен. Скорее это будет постепенное и почти незаметное для отдельного товара подорожание, которое в совокупности станет ощутимым для потребителей.

"Бизнес начнет перекладывать это на конечный товар. И начнется подорожание именно конечного товара. При таких ценах возникнут сложности с логистикой. Будет некий период адаптации, люди начнут искать возможности найти работу поближе", — пояснил Шевчишин.

По мнению эксперта, возможное повышение стоимости проезда в метро до 30 гривен и в маршрутках до 25 гривен вряд ли останется исключительно столичной новостью. Подобные решения могут постепенно принимать и перевозчики на пригородных маршрутах, ведь транспортная система работает как единый механизм. В результате экономический эффект будет только усиливаться.

Еще одним последствием, по словам аналитика, может стать изменение поведения самих работников. Часть людей начнет искать работу поближе к дому, чтобы меньше тратить на дорогу, а для отдельных компаний вопрос обеспечения персоналом станет более сложным.

Более того, изменение тарифов в столице может повлиять даже на общеукраинские экономические показатели. Поскольку Киев остается крупнейшим городом страны, в котором проживает более десятой части населения Украины, любые масштабные изменения потребительских расходов в столице отражаются и на общем уровне инфляции.

В то же время точно оценить масштаб такого воздействия пока невозможно. По словам эксперта, часть средств, которые люди ранее тратили в магазинах или заведениях сферы услуг, будет направлена на оплату транспортных услуг. Несмотря на это, он считает, что совокупный эффект для экономики, скорее всего, будет негативным.

Кроме того, аналитик объяснил журналистам, как новые тарифы могут повлиять на семейный бюджет киевлян. По его словам, человек, который ежедневно пользуется общественным транспортом для поездок на работу и обратно, после повышения тарифов будет тратить примерно на тысячу гривен больше каждый месяц.

Если же говорить о маршрутных такси, то расходы могут оказаться ещё выше. По подсчётам УНИАН, пассажир, который ежедневно совершает четыре поездки на маршрутке — две по дороге на работу и две домой, — будет тратить около 100 гривен в день. За 22 рабочих дня это составит примерно 2,2 тысячи гривен в месяц.

Согласно данным Государственной службы статистики, средняя заработная плата в Киеве превышает 41 тысячу гривен в месяц, а после уплаты налогов составляет около 36,3 тысячи гривен. В таких условиях только расходы на маршрутные перевозки могут составлять около 6% среднего чистого дохода жителя столицы.

Напомним, что уже с 15 июля в Киеве вступят в силу новые тарифы на проезд в общественном транспорте — разовый проезд в метро, автобусах, трамваях, троллейбусах и фуникулере будет стоить 30 гривен. В то же время для пассажиров, которые будут покупать поездки пакетами с помощью транспортной карты, будет действовать система скидок.

Кроме того, издание "Телеграф" поясняло, что после повышения тарифов на общественный транспорт в Киеве резкого подорожания такси не ожидается. Однако эксперты предполагают, что часть горожан может чаще пользоваться такси.