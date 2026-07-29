В киевских маршрутках проезд подорожает до 25 грн: названа дата

С 20 до 25 гривен вырастет тариф на проезд в столичных маршрутках уже с 1 августа.

Поднять стоимость проезда планировали еще 15 июля, однако перевозчики "подвинули" подорожание" после того, как с 8 до 30 гривен вырос тариф на проезд в коммунальном общественном транспорте, рассказал в беседе с "ТСН" глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

По его словам, перевозчики не могут больше откладывать подорожание, учитывая стремительный рост цен на топливо. Только за прошлую неделю ценники выросли на 10-15 гривен.

"С субботы, 1 августа, частные перевозчики будут вынуждены поднять стоимость проезда до 25 гривен за поездку. Рост тарифов планируется на всех частных маршрутках, работающих в Киеве", — объяснил он.

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Моисеенко также указывает на усложнение бронирования водителей маршруток. Он объяснил, что перевозчики, чтобы получить право бронировать сотрудников, должны теперь платить им более высокую зарплату, а это тоже влияет на тариф.

"Но самая большая наша беда — это отсутствие водителей. Есть очень большой дефицит кадров. На всех маршрутках, работающих в Киеве, по этой причине на линии выпускается гораздо меньшее количество подвижного состава. Автобусы преимущественно стоят в парках, потому что на них некому работать", — констатирует эксперт.

Не лучше ситуация и с обслуживающим персоналом, слесарями и механиками, которые занимаются ремонтами автобусов.

Повышение стоимости проезда позволит несколько улучшить сложившуюся ситуацию.

"Мы планировали повысить стоимость проезда с 15 июля, когда подорожал проезд в общественном транспорте Киева. Но потом решение отсрочили, чтобы оно было не таким шокирующим для пассажиров, поэтому до субботы проезд в маршрутках еще будет стоить 20 гривен за поездку", — объяснил собеседник ресурса.

Напомним, проезд в городской электричке Киева подорожает вдвое.

Также сообщалось, что стоимость проезда в метро составляет 38 грн, а не 30.