Проезд в городской электричке Киева подорожает вдвое: УЗ сообщила, когда это произойдет

Студенты по-прежнему смогут покупать билеты со скидкой, а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах. Однако стоимость проезда в Kyiv City Express увеличится до 30 гривен.

22 июля в Киеве изменится стоимость проезда в городской электричке Kyiv City Express. Об этом сообщила "Укрзалізниця".

Стоимость проезда в городской электричке увеличится Фото: Укрзализныця

"Стоимость разового проезда в Kyiv City Express будет приведена в соответствие с тарифами на проезд в общественном транспорте Киева. В то же время для пассажиров, регулярно пользующихся городской электричкой, будут введены проездные абонементы, которые позволят существенно сэкономить на ежедневных поездках. В настоящее время команда работает над реализацией этого решения", — говорится в сообщении.

В УЗ пояснили, что изменение тарифов является вынужденной мерой в связи с ростом расходов на электроэнергию, содержание и ремонт поездов.

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Ситуацию также осложняет то, что городские власти уже пять лет не компенсируют "Укрзализныце" расходы на перевозку пассажиров, пользующихся льготами.

"Кроме того, ситуацию осложняет то, что с 2021 года город не компенсирует "Укрзализныце" расходы на перевозку пассажиров льготных категорий. Только с начала 2026 года эта задолженность уже превысила 10 млн грн", — говорится в сообщении.

В то же время в УЗ отметили, что в отличие от общественного транспорта, где тарифы выросли почти в четыре раза, стоимость проезда на Киевской кольцевой электричке повышается вдвое.

Таким образом, с 22 июля стоимость билета составит:

30 гривен — в приложениях "Укрзалізниці" и "Киев Цифровой";

34,20 гривен — при оплате через валидаторы или терминалы самообслуживания "Киев Цифровой";

36,70 гривен — в терминалах самообслуживания "Укрзалізниці";

37 гривен — в кассах или непосредственно у разъездного кассира в вагоне.

Все действующие льготы сохраняются. Студенты по-прежнему смогут покупать билеты со скидкой в приложении УЗ, а ветераны и пенсионеры — оформлять бесплатные проездные документы в кассах.

Напомним, 15 июля в Киеве стоимость проезда во всех видах общественного транспорта выросла с 8 до 30 гривен.

Кроме того, в столичных маршрутках объявили, что с 15 июля стоимость проезда увеличится до 25 гривен.