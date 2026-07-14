С завтрашнего дня в столичных маршрутках подорожает проезд: сколько придется платить, — СМИ

В столичных маршрутках появилась информация для пассажиров о том, что с 15 июля стоимость проезда вырастет до 25 гривен.

Подорожание объясняют подорожанием горючего, ростом цен на энергоносители и обслуживание транспорта. Соответствующие фото появились в киевских пабликах, в том числе в Telegram-канале "Киев 24".

Фото: Киев 24

Фото: Киев 24

В конце прошлой недели Киевская государственная администрация опубликовала объявлениео том, что с 15 июля вырастет цена на общественный коммунальный транспорт. Разовая поездка будет стоить 30 грн.

Для пассажиров, регулярно пользующихся общественным транспортом, будет действовать система скидок:

1–9 поездок – 30 грн за поездку;

10–19 поездок – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 поездок – 25 грн.

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Сегодня под стенами КГГА должна была состояться акция протеста против повышения тарифов на проезд, инициированная ОО "Пассажиры Киева".

Однако, как пишет "Информатор", на нем собрались не более полусотни человек. Люди требовали не повышать тарифы иои хотя бы провести аудит перед тем, как их пересматривать.

По мнению соучредителя ОО "Пассажиры Киева" Александра Гречко, резкое повышение стоимости проезда в киевском общественном транспорте может уничтожить саму систему, которую власти якобы пытаются спасти. Предложенный тариф в 30 гривен за разовый билет может окончательно оттолкнуть платежеспособных пассажиров от троллейбусов и трамваев — в пользу частных маршруток.

Он считает, что в таком случае коммунальные предприятия останутся возить только льготников. Тогда столичный транспорт превратится в полностью дотационную сферу без реального развития.

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