Із завтрашнього дня у столичних маршрутках подорожчає проїзд: скільки доведеться платити, — ЗМІ

У столичних маршрутках з’явилася інформація для пасажирів про те, що з 15 липня вартість проїзду зросте до 25 гривень.

Подорожчання пояснюють зростанням цін на пальне, енергоносії та обслуговування транспорту. Відповідні фото з’явилися у київських пабліках, зокрема у Telegram-каналі "Київ 24".

Фото: Київ 24

Фото: Київ 24

Наприкінці минулого тижня Київська державна адміністрація опублікувала повідомлення про те, що з 15 липня зростуть тарифи на громадський транспорт. Одноразова поїздка коштуватиме 30 грн.

Для пасажирів, які регулярно користуються громадським транспортом, діятиме система знижок:

1–9 поїздок — 30 грн за поїздку;

10–19 поїздок – 28,90 грн;

20–29 – 27,80 грн;

30–39 – 26,60 грн;

40–49 – 25,50 грн;

50 поїздок – 25 грн.

Сьогодні біля будівлі КМДА мала відбутися акція протесту проти підвищення тарифів на проїзд, ініційована ГО "Пасажири Києва".

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Однак, як пише "Інформатор", на ньому зібралося не більше півсотні людей. Присутні вимагали не підвищувати тарифи або хоча б провести аудит перед тим, як їх переглядати.

На думку співзасновника ГО "Пасажири Києва" Олександра Гречка, різке підвищення вартості проїзду в київському громадському транспорті може знищити саму систему, яку влада нібито намагається врятувати. Запропонований тариф у 30 гривень за разовий квиток може остаточно відштовхнути платоспроможних пасажирів від тролейбусів і трамваїв — на користь приватних маршруток.

Він вважає, що в такому разі комунальні підприємства продовжуватимуть перевозити лише пільговиків. Тоді столичний транспорт перетвориться на повністю дотаційну галузь без реального розвитку.

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