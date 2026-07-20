Вдвічі подорожчає проїзд в міській електричці Києва: УЗ повідомила, коли це станеться

Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою, а ветерани та пенсіонери - оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах. Але вартість проїзду у Kyiv City Express зросте до 30 гривень.

22 липня, у Києві зміниться вартість проїзду в міській електричці Kyiv City Express. Про це повідомила "Укрзалізниця".

Вартість проїзду в міській електричці зросте Фото: Укрзалізниця

"Вартість разового проїзду в Kyiv City Express буде приведено у відповідність до тарифів на проїзд у громадському транспорті Києва. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міською електричкою, буде запроваджено проїзні абонементи, що дозволять суттєво економити на щоденних поїздках. Наразі команда працює над реалізацією цього рішення", — йдеться в повідомленні.

В УЗ пояснили, що зміна тарифів є вимушеним кроком через зростання витрат на електроенергію, утримання та ремонт поїздів.

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Ситуацію також ускладнює те, що міська влада вже п'ять років не компенсує "Укрзалізниці" витрати на перевезення пільгових пасажирів.

"Додатково ситуацію ускладнює те, що місто з 2021 року не компенсує Укрзалізниці витрати на перевезення пільгових категорій пасажирів. Лише від початку 2026 року ця заборгованість уже перевищила 10 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Водночас в УЗ зазначили, що на відміну від громадського транспорту, де тарифи зросли майже в чотири рази, вартість проїзду Київською кільцевою електричкою підвищується вдвічі.

Так, від 22 липня вартість квитка становитиме:

30 гривень — у застосунках Укрзалізниці та "Київ Цифровий";

34,20 гривень — при оплаті через валідатори або термінали самообслуговування Київ Цифровий;

36,70 гривень — у терміналах самообслуговування Укрзалізниці;

37 гривень — у касах або безпосередньо у роз'їзного касира у вагоні.

Усі чинні пільги зберігаються. Студенти й надалі зможуть купувати квитки зі знижкою в застосунку УЗ, а ветерани та пенсіонери — оформлювати безкоштовні проїзні документи в касах.

Нагадаємо, 15 липня у Києві зросла вартість проїзду у громадському транспорті всіх видів з 8 до 30 гривень.

Також у столичних маршрутках оголосили, що з 15 липня вартість проїзду зросте до 25 гривень.