Стоимость проезда в метро составляет 38 грн, а не 30: что объяснили в "Киеве цифровом"

При оплате поездок в метро киевляне заметили, что со счета списывается не 30 грн, как должно быть после повышения цены, а ещё большая сумма, сообщили в сети. Люди интересовались, сколько на самом деле стоит поездка и не придется ли метрополитену возвращать деньги. Почему киевляне платили за проезд больше, чем планировалось после соответствующего решения горсовета.

Сообщения о неожиданной стоимости проезда в метро появились в социальной сети Threads, говорится в сообщении СМИ "Киев 24" на странице в Facebook. В Главном информационно-вычислительном центре пояснили, что списание 38 грн — это "нормально", поскольку есть билеты, купленные как по прежней цене, так и по новой.

Киевляне опубликовали скриншот из приложения "Киев цифровой", на котором видно списание 38 грн, а не 30 грн. В посте обращаются к разработчикам цифрового приложения и задают вопрос, какова же настоящая стоимость проезда.

Повышение стоимости проезда — билет в Киеве стоит 38 грн, а не 30 грн Фото: Скриншот

Тем временем СМИ опубликовали комментарий директора центра Дарьи Масловой. По словам Масловой, деньги списали за две поездки: одна поездка — это задолженность за предыдущий период, когда проезд в метро стоил 8 грн, вторая — это новая цена в 30 грн.

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"Это обычное списание задолженности", — сказала она.

Также отмечается, что подобные списания долгов происходили и раньше, но после роста цен у людей возникли вопросы, поскольку они увидели цифру 38, добавила чиновница.

Повышение стоимости проезда — подробности

Отметим, что решение о повышении стоимости проезда в Киеве было принято 14 июля на заседании Киевского городского совета. Мэр Виталий Кличко после заседания объяснил, почему подняли цену. По его словам, речь идет о покрытии расходов на электроэнергию, зарплаты, ремонты, и повышение не соответствует даже себестоимости. Еще одна проблема — половина пассажиров общественного транспорта составляют льготники, проезд которых должно было бы регулировать государство, но оно этого не делает. Кроме того, мэр ответил на упреки мэра Харькова Игоря Терехова, который говорил о том, что проезд во время войны должен быть бесплатным. Кличко сказал, что Киев мог бы сделать проезд бесплатным, если бы государство взяло на себя все расходы.

Ранее Фокус писал о повышении стоимости проезда, о котором объявили в ряде областных центров Украины. Среди прочего, стало известно о тарифах для столицы, которые зависят от количества билетов, купленных через приложение. Например, если оплатить сразу 50 поездок, то цена снизится до 25 грн.

Напоминаем, что эксперты рассказали, вырастет ли стоимость такси в Киеве после повышения цен на проезд в метро и других видах общественного транспорта. Между тем в начале июля СМИ объяснили, как можно сэкономить на проезде в столице и платить по 6,5 грн за билет.