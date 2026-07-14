"Можем сделать бесплатным": Кличко объяснил, почему повысили стоимость проезда (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко высказался по поводу повышения стоимости проезда в украинской столице. По словам Кличко, стоимость проезда повышают из-за большого количества льготников, а также из-за расходов на электроэнергию и заработную плату. Мэр сказал, что можно организовать бесплатный проезд, но для этого необходимо выполнить определенные условия.

Кличко ответил на вопросы журналистов о ситуации со стоимостью проезда в Киеве, а фрагмент его заявления, прозвучавшего после заседания городского совета, опубликовали в соцсетях медиа "Новости Live". По мнению киевского мэра, чтобы транспорт стал бесплатным, государство должно возместить все расходы города на функционирование общественного транспорта: от электроэнергии до зарплат.

"Мы обязательно сможем сделать это бесплатным, если государство будет нам компенсировать расходы: если не будет повышать цены на электроэнергию, [если] электроэнергия и топливо будут бесплатными, и зарплаты нужно повышать", — сказал Кличко.

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Мэр также напомнил, что половина пассажиров общественного транспорта — это льготники, то есть пожилые люди, дети, военнослужащие и т. д. При этом государство не компенсирует расходы на льготников. По его словам, убыточность этой отрасли составляет 12 млрд грн. Деньги, полученные благодаря повышению тарифов, пойдут на поддержку работы транспорта и приведение дорог в "нормальное состояние", пояснил чиновник. Также выяснилось, что нынешнее повышение не покроет и половины себестоимости проезда, прозвучало на видео.

"Я понимаю сильное возмущение [по поводу повышения] с 8 до 30 [грн], но хотел бы напомнить, что в Киеве был самый низкий тариф. В других городах уже действует тариф в 30 грн. Мы подняли тариф до 30 грн, и тем не менее он остается дотационным, потому что себестоимость проезда намного выше", — сказал Кличко.

Между тем "Новости Live" напомнили о заявлении мэра Харькова Игоря Терехова, который сказал, что люди должны ездить в общественном транспорте бесплатно и что именно такое решение действует в Харькове. Мэр уточнил, что расходы должно компенсировать государство, но не объяснил, получает ли эти средства город, в котором люди не платят за проезд.

Повышение стоимости проезда — подробности

Отметим, что Фокус писал о повышении стоимости проезда в Киеве. Выяснилось, что в украинской столице с 15 июля люди будут платить за проезд в маршрутных такси 25–30 грн, но цена будет зависеть от количества поездок.

Напоминаем, что в 2025 году СМИ составили рейтинг городов Украины по стоимости проезда в общественном транспорте: кто оказался на первом месте?