"Можемо зробити безкоштовним": Кличко пояснив, чому підняли вартість проїзду (відео)

Київський міський голова Віталій Кличко висловився щодо підвищення вартості проїзду в українській столиці. Зі слів Кличка, оплату підіймають через велику кількість пільговиків, і також через витрати на електроенергію й зарплату. Мер сказав, що можна влаштувати безплатний проїзд, але для цього слід виконати певні умови.

Кличко відповів на питання журналістів щодо ситуації з вартістю проїзду у Києві, і фрагмент заяви, яка пролунала після засідання міської ради, опублікували у соцмережах медіа "Новини Live". На думку київського міського голови, щоб транспорт став безплатним, слід, щоб держава повернула усі витрати міста на функціонування громадського транспорту: від електроенергії до зарплат.

"Ми можемо обов'язково зробити безплатним, якщо нам держава буде компенсувати: якщо не буде підіймати ціну на електроенергію, [якщо буде] безплатна електроенергія і паливо, і заробітні платні потрібно підіймати", — сказав Кличко.

Відео дня

Міський голова також нагадав, що половина пасажирів громадського транспорту, — це пільгові категорії, тобто люди старшого віку, діти, військові тощо. При цьому держава не компенсує витрати на пільговиків. З його слів, збитковість цієї галузі — 12 млрд грн. Гроші, які отримають завдяки підвищенню тарифів, підуть на підтримку роботи транспорту і приведення доріг до "нормального стану", пояснив посадовець. Також з'ясувалось, що нинішнє зростання не покриє і половини собівартості проїзду, пролунало на відео.

"Я розумію велике обурення [щодо зростання] з 8 до 30, але хотів би нагадати, що в місті Києві був найнижчий тариф. Ми в інших містах вже 30 грн працює. Ми підняли до 30 грн, і проте він залишається дотаційним, тому що собівартість проїзду набагато більша", — сказав Кличко.

Тим часом "Новини Live" нагадали про тезу міського голови Харкова Ігоря Терехова, який сказав, що люди повинні їздити у рапорті безкоштовно і що саме таке рішення працює у Харкові. Мер уточнив, що вартість повинна компенсувати держава, але не пояснив, чи отримує її місто, у якому люди не платять за проїзд.

Підвищення вартості проїзду — деталі

Зазначимо, Фокус писав про підвищення вартості проїзду у Києві. З'ясувалось, що в українській столиці з 15 липня люди платитимуть за проїзд у маршрутних таксі 25-30 грн, але ціна залежатиме від кількості поїздок.

Нагадуємо, у 2025 році медіа склали рейтинг міст України за вартістю проїзду у громадському транспорті: хто виявився на першому місці?