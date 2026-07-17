За проїзд у метро 38 грн, а не 30: що пояснили у "Києві цифровому"

Під час оплати поїздок у метро кияни помітили, що з рахунку знімається не 30 грн, як мало б бути після підвищення ціни, а ще більша сума, розповіли у мережі. Люди цікавились, скільки насправді коштує поїздка та чи не доведеться метрополітену повертати гроші. Чому кияни платили за проїзд більше, ніж планувалось після відповідного рішення міськради.

Допис про неочікувану вартість проїзду у метрополітені з'явились у соцмережі Threads, ідеться у повідомленні медіа "Київ 24" на сторінці Facebook. У Головному інформаційно-обчислювальному центрі пояснили, що зняття 38 грн — це "нормально", оскільки є квитки, куплені за попередньою ціною, та за новою.

Кияни опублікували скриншот з додатку "Київ цифровий", на якому бачимо списання 38 грн, а не 30 грн. У дописі звертаються до розробників цифрового застосунку та ставлять питання, яка ж справжня ціна проїзду.

Підвищення вартості проїзду — квиток у Києві за 38 грн, а не 30 грн Фото: Скриншот

Тим часом медіа опублікувало коментар директорки центру Дар'ї Маслової. Зі слів Маслової, гроші списали за дві поїздки: одна поїздка — це заборгованість за попередній період, коли метро коштувало 8 грн, друга — це нова ціна в 30 грн.

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"Це звичайне зняття боргової поїздки", — сказала вона.

Також зауважується, що подібні боргові списання відбувались і раніше, але після зростання ціни у людей виникли питання, бо вони побачили число 38, додала посадовиця.

Підвищення вартості проїзду — деталі

Зазначимо, рішення про підвищення вартості проїзду в Києві прийняли 14 липня під час засідання Київської міської ради. Міський голова Віталій Кличко після засідання пояснив, чому підняли ціну. З його слів, ідеться про покриття витрат на електроенергію, зарплати, ремонти, і підвищення не відповідає навіть собівартості. Ще одна проблема — половина пасажирів громадського транспорту це пільгові категорії, проїзд яких мала б коментувати держава, але цього не робить. Крім того, мер відповів на закиди мера Харкова Ігоря Терехова, який говорив про те, що проїзд під час війни має бути безкоштовним. Кличко сказав, що Київ міг би зробити проїзд безплатний, якби держава взяла на себе усі витрати.

Раніше Фокус писав про зростання вартості проїзду, про яке оголосили у низці обласних центрів України. Серед іншого, стало відомо про тарифи для столиці, які залежать від кількості квитків, куплених через застосунок. Наприклад, якщо оплатити відразу 50 поїздок, то ціна впаде до 25 грн.

Нагадуємо, експерти розповіли, чи зросте вартість таксі у Києві після зростання цін на проїзд у метро та іншому громадському транспорті. Тим часом на початку липня медіа пояснили, як можна заощадити на проїзді у столиці та платити по 6,5 грн за квиток.