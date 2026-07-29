У київських маршрутках проїзд подорожчає до 25 грн: названо дату

Вже з 1 серпня тариф на проїзд у столичних маршрутках зросте з 20 до 25 гривень.

Підвищити вартість проїзду планували ще 15 липня, однак перевізники "відклали" подорожчання після того, як тариф на проїзд у комунальному громадському транспорті зріс з 8 до 30 гривень, розповів у розмові з "ТСН" голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

За його словами, перевізники більше не можуть відкладати підвищення тарифів, зважаючи на стрімке зростання цін на паливо. Тільки за минулий тиждень ціни зросли на 10–15 гривень.

"З суботи, 1 серпня, приватні перевізники будуть змушені підвищити вартість проїзду до 25 гривень за поїздку. Підвищення тарифів заплановано на всіх приватних маршрутках, що курсують у Києві", — пояснив він.

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Мойсеєнко також вказує на ускладнення процедури бронювання водіїв маршруток. Він пояснив, що перевізники, аби отримати право бронювати співробітників, тепер мусять платити їм вищу зарплату, а це також впливає на тариф.

"Але найбільша наша проблема — це нестача водіїв. Існує дуже великий дефіцит кадрів. На всіх маршрутках, що курсують у Києві, через це на лінії випускається набагато менша кількість рухомого складу. Автобуси переважно стоять у парках, бо на них нікому працювати", — констатує експерт.

Не краща ситуація й із обслуговуючим персоналом, слюсарями та механіками, які займаються ремонтом автобусів.

Підвищення вартості проїзду дозволить дещо покращити ситуацію, що склалася.

"Ми планували підвищити вартість проїзду з 15 липня, коли подорожчав проїзд у громадському транспорті Києва. Але потім рішення відклали, щоб воно не було таким шокуючим для пасажирів, тому до суботи проїзд у маршрутках ще коштуватиме 20 гривень за поїздку", — пояснив співрозмовник ресурсу.

Нагадаємо, що проїзд у міській електричці Києва подорожчає вдвічі.

Також повідомлялося, що вартість проїзду в метро становить 38 грн, а не 30.