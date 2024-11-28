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Удар РФ 28 листопада: росіяни атакували об'єкти "Нафтогазу", деталі

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Фото: facebook.com/NaftogazEP | РФ загрожувала нафтогазові інфраструктурі України (ілюстративне фото)

З березня 2024 року ЗС РФ відбулось близько шести обстрілів об'єктів НАК "Нафтогаз України". 18 листопада під загрозою могли опинитись об'єкти, розташовані, наприклад, у Львівській області.

Під час обстрілу РФ вночі та зранку 28 листопада відбувся обстріл Нафтогазу і під удар потрапили об'єкти нафтогазової інфраструктури України. Починаючи з весни 2024 року, росіяни посилили удари по цілях, пов'язані з транспортуванням та зберігання газу. Про деталі російського обстрілу розповіли на сторінці Facebook НАК "Нафтогаз Україна".

Допис на сторінці "Нафтогазу" з'явився близько 12 год, через чотири години після завершення російської ракетно-дронової атаки по Україні. У тексті лаконічно вказано, що РФ вдарила по об'єктах, які належать компанії. На місце удару прибули ремонтники, які відновлюють роботу пошкодженого устаткування, ідеться у дописі. Люди від атаки РФ не постраждали. Крім того, наголошується, що удар 28 листопада "не вплине на надання послуг українським споживачам та клієнтам".

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Обстріл Нафтогазу - повідомлення компанії про удар 28 листопада
Фото: Скриншот

Обстріл Нафтогазу — деталі подій 28 листопада

У соцмережах компанії можна відшукати інформацію про попередні удари РФ по інфраструктурі. Зокрема, росіяни здійснили обстріл Нафтогазу два рази у березні (22 та 24 березня) та у квітні (11 квітня та 27 квітня) 2024 року. 24 березня усі російські ракети прямували на об'єкти на заході України, повідомив СЕО "Нафтогазу" Олексій Чернишов на сторінці Facebook. Під час одного з наступних ударів, 11 квітня, карта з траєкторією руху ракет показала єдину точку в Львівській області, куди вони прямували. У звіті командування вказувалось, що росіяни застосували і ракети "Кинджал", і Х-101, і "Шахеди".

Обстріл Нафтогазу, удар РФ, обстріл Кинджали Fullscreen
Обстріл Нафтогазу - архівна карта удару РФ 11 квітня 2024 року
Фото: Telegram

Тим часом видання "Економічна правда" поспілкувалась з представником компанії у вересні 2024 року. Співробітник підтвердив обстріл Нафтогазу і заявив, що сховища та інші об'єкти потерпають від ударів РФ з перших днів вторгнення. Особливо вони почастішали саме весною 2024: атаки назвали "концентрованими". Крім того, журналісти відшукали звіт міноборони РФ від 26 серпня: у ньому росіяни звітують про удари по газокомпресорних станціях у трьох областях — Харківській, Львівській, Івано-Франківській. Втім, видання наголошує, що, наприклад, 11 сховищ, в яких може зберігатись сумарно до 31 млрд куб. м газу, розташовані на глибині від 400 м до 2 км і російські ракети до них не дістануть.

Зазначимо, Повітряне командування ЗСУ у звіті від 28 листопада про ракетний удар РФ прямо не повідомляло про обстріл Нафтогазу. У звіті вказано, що росіяни запустили 188 засобів ураження, серед них — крилаті ракети "Калібр" та Х-101: вдалось збити 76 з 85 ракет. Вибухи лунали у низці областей України, у тому числі у Львівській області, а також у Рівненській та Волинській. Зокрема, під час повітряної атаки командування попереджало про мінімум дві ракети, які прямували на Стрий, а зранку глава Дрогобицької МВА повідомив про ураження енергооб'єкта.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про особливість ракет, якими РФ била по Україні 28 листопада.