Чтобы избавиться от РФ: "Нафтогаз" предлагает нефтегазовым гигантам добывать украинский газ

По словам главы правления "Нафтогаза", он встретился с официальными лицами Белого дома, членами Конгресса и сенаторами обеих партий, чтобы обсудить и привлечь большую политическую поддержку инвестиций США в энергетический сектор Украины.

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Руководство НАК "Нафтогаз Украины" ведет переговоры с американскими нефтегазовыми гигантами ExxonMobil, Halliburton и Chevron, по поводу добычи газа в Украине. Так, заокеанским компаниям предложат развивать проекты для увеличения объемов добычи природного газа, чтобы снизить зависимость Европы от России. Об этом 23 апреля 2023 года рассказал в интервью Financial Times глава правления "Нафтогаза" Алексей Чернышов.

"Мы понимаем, что частным компаниям достаточно тяжело инвестировать во время войны. Поэтому мы работаем над механизмами страхования, чтобы защитить их капитал. Конечно, это займет некоторое время", – отметил он.

По его словам, у него состоялись встречи с официальными лицами Белого дома, членами Конгресса и сенаторами обеих партий. Стороны обсуждали возможность привлечь большую политическую поддержку инвестиций США в энергетический сектор Украины.

По информации журналистов, падение спроса на энергоносители в Украине на фоне экономических потрясений после вторжения России означает, что у страны могут быть запасы природного газа, который можно транспортировать в Европу, а хранилища подошли бы для того, чтобы евросоюз накапливал в них запасы накануне зимы.

В "Нафтогазе" считают, что в скором будущем удастся договориться с компанией Halliburton, и увеличить добычу до целевых 13,5 млрд кубометров в этом году. Это почти на 1 млрд кубометров больше, чем в 2022 году. При этом Алексей Чернышов отметил, что до окончания войны трудно добиться долгосрочной производственной цели.

"Это много. И для этого нам может понадобиться серьезное расширение сервиса и технологические драйверы, которые может обеспечить Halliburton", – подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз Украины".

Что касается ситуации с нефтедобывающими компаниями Exxon и Chevron, то переговоры с ними продолжаются. Они не работают в Украине, поэтому для достижения результатов понадобится больше времени. Но, по словам Чернышова, "Нафтогаз" открыт для разных договоренностей.

К слову, в 2011 году "Нафтогаз" уже пытался привлечь к сотрудничеству нефтяную компании Eni SpA. Итальянской фирме, в частности, предлагали сотрудничать в области разведки и добычи углеводородов в Украине. Более того, в том же году "Нафтогаз Украина" и Exxon Mobil обсудили ряд вопросов соглашения о сотрудничестве по освоению нетрадиционных углеводородов в Украине.

Также ранее Фокус рассказывал, что произошло с добычей газа в Украине из-за войны.