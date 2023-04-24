Щоб позбавитися РФ: "Нафтогаз" пропонує нафтогазовим гігантам добувати український газ

За словами голови правління "Нафтогазу", він зустрівся з офіційними особами Білого дому, членами Конгресу та сенаторами обох партій, щоб обговорити та залучити велику політичну підтримку інвестицій США в енергетичний сектор України.

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Керівництво НАК "Нафтогаз України" веде переговори з американськими нафтогазовими гігантами ExxonMobil, Halliburton та Chevron щодо видобутку газу в Україні. Так, заокеанським компаніям запропонують розвивати проєкти збільшення обсягів видобутку природного газу, щоб знизити залежність Європи від Росії. Про це 23 квітня 2023 року розповів в інтерв'ю Financial Times голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Ми розуміємо, що приватним компаніям досить важко інвестувати під час війни. Тому ми працюємо над механізмами страхування, щоб захистити їхній капітал. Звичайно, це займе деякий час", – зазначив він.

За його словами, у нього відбулися зустрічі з офіційними особами Білого дому, членами Конгресу та сенаторами обох партій. Сторони обговорювали можливість залучити велику політичну підтримку інвестицій США в енергетичний сектор України.

За інформацією журналістів, падіння попиту на енергоносії в Україні на тлі економічних потрясінь після вторгнення Росії означає, що країна може мати запаси природного газу, який можна транспортувати до Європи, а сховища підійшли б для того, щоб Євросоюз накопичував у них запаси напередодні зими.

У "Нафтогазі" вважають, що незабаром вдасться домовитися з компанією Halliburton і збільшити видобуток до цільових 13,5 млрд кубометрів цього року. Це майже на 1 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році. Проте Олексій Чернишов зазначив, що до закінчення війни важко досягти довгострокової виробничої мети.

"Це багато. І для цього нам може знадобитися серйозне розширення сервісу та технологічні драйвери, які може забезпечити Halliburton", – наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України".

Що стосується ситуації з нафтовидобувними компаніями Exxon та Chevron, то переговори з ними продовжуються. Вони не працюють в Україні, тож для досягнення результатів знадобиться більше часу. Але, за словами Чернишова, "Нафтогаз" відкритий для різних домовленостей.

До речі, у 2011 році "Нафтогаз" вже намагався залучити до співпраці нафтову компанію Eni SpA. Італійській фірмі, зокрема, пропонували співпрацювати у галузі розвідки та видобутку вуглеводнів в Україні. Того ж року "Нафтогаз Україна" та Exxon Mobil обговорили низку питань угоди про співпрацю щодо освоєння нетрадиційних вуглеводнів в Україні.

Також раніше Фокус розповідав, що сталося із видобутком газу в Україні через війну.