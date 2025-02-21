Після ударів РФ Україна втратила 40% видобутку газу: чи є запаси до кінця весни, — Reuters

До початку опалювального сезону у 2025-26 рр. Україні слід накопичити 13 млрд куб. м газу, розповіли журналісти. Тим часом поки не ясно, чи вистачить власних можливостей до кінця поточного сезону.

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Через удари Збройних сил Російської Федерації Україна втратила 40% потужностей газодобування. Через це доведеться імпортувати 800 млн куб м газу з-за кордону протягом наступних двох місяців. Про те, що відбуваться з енергетичною сферою і чи вистачить палива до квітня 2025 року, написало агентство Reuters.

Агентство отримало інформацію про стан газової галузі від анонімних джерел, які з нею пов'язані. Ці джерела пояснили, що без ударів РФ Україна могла б спокійно дожити до кінця опалювального сезону у квітні. Втім тепер у лютому та березні доведеться імпортувати блакитне паливо. При цьому поки що ясно, чи 800 млн куб м — остаточна цифра. Ситуація може змінитись, якщо росіяни завдадуть нових ударів, наголосив анонімний співрозмовник.

"Атаки на виробництво змушують нас імпортувати газ, щоб компенсувати скорочення внутрішнього видобутку. З запланованим імпортом і власним видобутком газу [Україна] зможе прожити опалювальний сезон", — навели журналісти слова джерела.

Reuters описало ситуацію з газом в Україні:

потреби під час опалювального сезону — 110-140 млн куб. м на добу;

видобування газу — 52 млн куб. м на добу;

різниця між потребою та видобутком покривались за рахунок газосховищ;

газові родовища України розташовані у Харківській та Полтавській областях, по яких останнім часом особливо часто б'ють росіяни, написали журналісти.

На новий сезон 2025/26 рр. у газосховищах слід накопичити 13 млрд куб. м газу, повідомив анонімний співрозмовник Reuters. Тим часом на початок минулого сезону було 12,9 млрд куб м, а на початку лютого імпорт зріс у 10 разів і досягнув 20 млн куб. м на добу.

Поки що не відшукалось коментарів НАК "Нафтогаз Україна", міністра енергетика Германа Галущенка, інших представників влади щодо ситуації з газом, про яку розповіло західне медіа.

Газ в Україні — деталі ударів ЗС РФ

Зазначимо, 20 лютого компанія "Нафтогаз Україна" підтвердила атаку ЗС РФ на український газовидобуток, яка відбулась вночі. У дописі у Telegram-каналі вказано, що на місце виїхали ремонтні бригади, які намагаються відновити роботу устаткування. Куди саме влучили росіяни, енергетики не уточнили. Інформацію підтвердив міністр Галущенко.

Тим часом попередня атака на газову інфраструктуру відбулась 11 лютого. Про це повідомили в ДТЕК і вказали, що росіян вдарили по об'єктах у Полтавській області. Водночас ще 9 лютого Reuters написало, що Україна стрімко наростила імпорт газу. Співрозмовники медіа пояснили, що ідеться про сумарний обсяг 16,3 млрд куб. м, і газ надійде з Угорщини, Польщі та Словаччини.

Фокус писав про попередні загрози для газової галузі. Наприклад, РФ погрожувала об'єктам "Нафтогазу" у листопаді 2024 року, а перед цим — двічі у березні та двічі у квітні.

Нагадуємо, в ніч на 21 лютого ЗС РФ атакували Україну 160 безпілотниками: частина дронів летіла у напрямку Полтавської області, розповіло Повітряне командування.