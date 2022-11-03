Кабмин назначил Алексея Чернышова главой "Нафтогаза", — СМИ

По данным источников журналистов, решение о назначении экс-министра Кабинет министров принял на заседании 3 ноября.

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Кабинет министров Украины 3 ноября назначил бывшего министра развития общин и территорий Алексея Чернышова главой правления НАК "Нафтогаз Украины", сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на неназванные источники.

В тот же день Рада поддержала отставку Чернышова с поста министра, за его увольнение проголосовали 279 депутатов.

Как сообщалось, Чернышов поблагодарил коллег, которые вместе с ним 2,5 года работали в Минрегионе. "Этот пост — о благодарности всем, кто работал вместе в Минрегионе, всем, с кем совместно достигли результатов, за которые не стыдно", — написал в Facebook бывший министр.

Напомним, 2 ноября Алексей Чернышов подал в парламент заявление об отставке. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что он возглавит НАК "Нафтогаз" Украины, заменив на этой должности Юрия Витренко.

1 ноября Кабинет министров Украины единогласным решением уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Ранее СМИ предрекали отставку главы Витренко. Сообщалось также, что он сам подал заявление на увольнение.