Кандидат из Кабмина: СМИ узнали, кто возглавит "Нафтогаз" вместо Витренко

Смена главы "Нафтогаза" может пройти на ближайшей пленарной неделе Верховной Рады. Из-за нового главы компании, возможно, придется объединять два министерства.

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НАК "Нафтогаз" Украины возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом сообщили источники издания LB.ua.

Кадровая смена может произойти на ближайшей пленарной неделе, за нее проголосуют в Верховной Раде.

Народный депутат от "Голос" Ярослав Железняк пишет, что возглавляемое Чернышевым министерство могут объединить с Министерством инфраструктуры. Управлять им будет нынешний министр инфраструктуры Алексей Кубраков, которого политик назвал "супер-министром".

[ + – ] Алексей Кубраков может стать "супер-министром"

"Вопрос объединения министерств еще не решен, против этого много голосов", — говорят собеседники издания.

Данный расклад подтвердили собеседники "Экономической правды" в парламенте и "Нафтогазе". По процедуре, Витренко должен уволить наблюдательный совет "Нафтогаза". В его отсутствие такое право есть у правительства, выполняющего функции набсовета.

Источник дополняет, что правительство может назначить Чернышева новым руководителем НАКа только после его увольнения с поста министра решением Рады.

"Поэтому не исключен вариант, что вместо Витренко на время назначат и.о., а уже впоследствии Чернышев станет полноценным главой компании", — отметил он.

Чернышев, по данным источников "Бабеля", возглавит "Нафтогаз" до апреля 2023 года, до этого времени действует мандат временного главы регулятора. Куда пойдет Витренко, пока неизвестно.

Уход Витренко из "Нафтогаза" — как это было

В СМИ уже появлялась информация об отставке Юрия Витренко с поста главы "Нафтогаза". Журналисты сообщали о заявлении на увольнение, которое написал руководитель компании.

Нардеп от "Европейской солидарности" Верховной Рады Алексей Гончаренко считает единогласное решении Кабмина об отстранении Витренко политически мотивированным. В правительстве якобы не смотрели на результаты его работы.

При Витренко НАК "Нафтогаз Украины" начал новый арбитраж с российским "Газпромом". Монополист не выплатил украинской компании деньги за транспортировку природного газа по Украине.

Фокус уже писал, что в "Нафтогазе" предупреждали украинцев о худшей зиме в истории страны. В Украине разрушены почти все работающие нефтеперерабатывающие заводы.