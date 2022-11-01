"Политическое решение": Кабмин уволил главу "Нафтогаза" Юрия Витренко

По словам нардепа Алексея Гончаренко, то обстоятельство, что представители правительства проголосовали единогласно, свидетельствует о политической воле для такого решения. Принималось оно не по результатам работы.

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Кабинет министров Украины уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко. Новым руководителем, предположительно, станет Алексей Чернышов, занимающий пост министра регионального развития. Об этом сообщает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко в Telegram.

По его словам, решение об отстранении Витренко было единогласным, что свидетельствует о том, что решение было политическим и принималось, не исходя из результатов работы.

"Камин проголосовал единогласно — это говорит о том, что Витренко сняли не по результатам, а из-за политической воли", — говорится в сообщении.

Отставка главы Нафтогаза Юрия Витренко

СМИ предрекали отставку главы "Нафтогаза" Юрия Витренко. Сообщалось, что решению Кабмина предшествовало заявление на увольнение, написанное самим руководителем компании.

Законодательство предусматривает, что Витренко может быть уволен Наблюдательным советом, но в нынешних условиях решение об отставке может принимать и Кабинет министров.

Напомним, что "Нафтогаз" поручено перекрыть газ крупнейшей ТЭЦ в Киевской области. Трипольская станция снабжает электроэнергией многих жителей столичного региона. Но работа ТЭЦ может остановиться уже на следующей неделе.

Ранее Фокус сообщал, что "Нафтогаз" предупредил о худшей зиме в истории Украины. Россия разрушила в Украине порядка 40% энергообъектов, практически не осталось и действующих нефтеперерабатывающих заводов.