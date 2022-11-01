"Політичне рішення": Кабмін звільнив голову "Нафтогазу" Юрія Вітренка

За словами нардепа Олексія Гончаренка, та обставина, що представники уряду проголосували одноголосно, свідчить про політичну волю для такого рішення. Ухвалювали його не за результатами роботи.

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Кабінет міністрів України звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Новим керівником, імовірно, стане Олексій Чернишов, який обіймає посаду міністра регіонального розвитку. Про це повідомляє депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко в Telegram.

За його словами, рішення про усунення Вітренка було одноголосним, що свідчить про те, що рішення було політичним і ухвалювалося не на основі результатів роботи.

"Камін проголосував одноголосно — це говорить про те, що Вітренка зняли не за результатами, а через політичну волю", — йдеться в повідомленні.

Відставка голови Нафтогазу Юрія Вітренка

ЗМІ пророкували відставку голови "Нафтогазу" Юрія Вітренка. Повідомлялося, що рішенню Кабміну передувала заява на звільнення, написана самим керівником компанії.

Законодавство передбачає, що Вітренко може бути звільнений Наглядовою радою, але за нинішніх умов рішення про відставку може ухвалювати й Кабінет міністрів.

Нагадаємо, що "Нафтогазу" доручили перекрити газ найбільшої ТЕЦ у Київській області. Трипільська станція забезпечує електроенергією багатьох жителів столичного регіону. Але робота ТЕЦ може зупинитися вже наступного тижня.

Раніше Фокус повідомляв, що "Нафтогаз" попередив про найгіршу зиму в історії України. Росія зруйнувала в Україні близько 40% енергооб'єктів, практично не залишилося й нафтопереробних заводів, які працювали б.