Кандидат з Кабміну: ЗМІ дізналися, хто очолить "Нафтогаз" замість Вітренко

Зміна голови "Нафтогазу" може пройти на найближчому пленарному тижні Верховної Ради. Через нового главу компанії, можливо, доведеться об'єднувати два міністерства.

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НАК "Нафтогаз" України очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про це повідомили джерела видання LB.ua.

Кадрова зміна може статися найближчого пленарного тижня, за неї проголосують у Верховній Раді.

Народний депутат від "Голос" Ярослав Железняк пише, що очолюване Чернишевим міністерство можуть об'єднати з Міністерством інфраструктури. Керуватиме ним нинішній міністр інфраструктури Олексій Кубраков, якого політик назвав "суперміністром".

[ + – ] Олексій Кубраков може стати "суперміністром"

"Питання об'єднання міністерств ще не вирішене, проти цього багато голосів", — кажуть співрозмовники.

Цей розклад підтвердили співрозмовники "Економічної правди" у парламенті та "Нафтогазі". За процедурою, Вітренко має звільнити наглядову раду "Нафтогазу". За його відсутності таке право має уряд, який виконує функції наглядової ради.

Джерело доповнює, що уряд може призначити Чернишова новим керівником НАКу лише після його звільнення з посади міністра рішенням Ради.

"Тому не відкидається варіант, що замість Вітренко на якийсь час призначать в.о., а вже згодом Чернишов стане повноцінним головою компанії", — зазначив він.

Чернишов, за даними джерел "Бабеля", очолить "Нафтогаз" до квітня 2023 року, до цього часу діє мандат тимчасового глави регулятора. Куди піде Вітренко, наразі невідомо.

Відхід Вітренко з "Нафтогазу" — як це було

У ЗМІ вже з'являлася інформація про відставку Юрія Вітренко з посади голови "Нафтогазу". Журналісти повідомляли про заяву на звільнення, яку написав керівник компанії.

Нардеп від "Європейської солідарності" Верховної Ради Олексій Гончаренко вважає одноголосне рішення Кабміну щодо усунення Вітренко політично вмотивованим. В уряді начебто не дивилися на результати його роботи.

За Вітренко НАК "Нафтогаз України" розпочав новий арбітраж з російським "Газпромом". Монополіст не виплатив українській компанії гроші за транспортування природного газу Україною.

Фокус вже писав, що у "Нафтогазі" попереджали українців про найгіршу зиму в історії країни. В Україні зруйновано майже всі працюючі нафтопереробні заводи.