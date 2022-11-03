Кабмін призначив Олексія Чернишова головою "Нафтогазу", — ЗМІ

За даними джерел журналістів, рішення про призначення ексміністра Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 3 листопада.

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Кабінет міністрів України 3 листопада призначив колишнього міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України", повідомляє "Економічна правда" із посиланням на неназвані джерела.

Того ж дня Рада підтримала відставку Чернишова з посади міністра, за його звільнення проголосували 279 депутатів.

Як повідомлялося, Чернишов подякував колегам, які разом з ним 2,5 роки працювали в Мінрегіоні. "Ця посада — про подяку всім, хто працював разом у Мінрегіоні, всім, з ким спільно досягли результатів, за які не соромно", — написав у Facebook колишній міністр.

Нагадаємо, 2 листопада Олексій Чернишов подав до парламенту заяву про відставку. Незабаром у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він очолить НАК "Нафтогаз" України, замінивши на цій посаді Юрія Вітренка.

1 листопада Кабінет міністрів України одноголосним рішенням звільнив голову НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка. Раніше ЗМІ пророкували відставку голови Вітренка. Також повідомлялося, що він сам подав заяву на звільнення.