Будет газ. Зачем Кабмин назначил Алексея Чернышова новым главой "Нафтогаза"

Кабинет министров назначил главой НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова, который прежде возглавлял Министерство развития громад и территорий. Фокус выяснил, почему произошли ротации в "Нафтогазе" и на что может повлиять смена руководства газового монополиста.

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Экс-министр развития громад и территорий Алексей Чернышов сменил Юрия Витренко на посту главы госкомпании "Нафтогаз Украины", о чем есть соответствующее постановление Кабмина №983 от 3 ноября. Некоторые эксперты уверены, что ротации в НАКе связаны с решением Офиса президента.

"Кого бы ни назначили, все равно в условиях войны это связано с президентской вертикалью, когда все идет от главнокомандующего. Дискутировать об этом можно в мирное время, а сейчас нет. Потому что экономика и все остальное функционирует сегодня в условиях войны", — прокомментировал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Фокус разбирался, каков бэкграунд нового главы "Нафтогаза" и может ли его приход в госкомпанию повлиять на решение газовых проблем.

Опыт бизнеса и бюрократии. Каким был карьерный путь Алексея Чернышова

Алексей Чернышов с 4 марта 2020 года занимал пост министра развития громад и территорий Украины в правительстве Дениса Шмыгаля. Главными задачами Минрегиона были реформа ЖКХ, децентрализация, региональное развитие. Перед назначением в правительство Шмыгаля, Чернышов с 28 октября 2019 года занимал должность главы Киевской областной госадминистрации. Тогда Чернышов был малоизвестным в столице харьковским бизнесменом.

Очевидно, что в госуправлении Алексею Чернышову удалось построить яркую карьеру. Следует упомянуть, что о сильных позициях Чернышова в коридорах власти свидетельствует то, что его кандидатура неоднократно упоминалась в СМИ в качестве возможного кандидата на пост премьер-министра Украины вместо действующего главы правительства Дениса Шмыгаля.

Напомним, в марте 2022 года Фокус выпустил авторскую колонку Алексея Чернышова о самоотверженной работе в условиях войны глав городов и военных администраций.

[ + – ] Алексей Чернышов занимался вопросами ЖКХ, то есть, частично был связан с решением и газовых вопросов Фото: УНИАН

Однако накануне громких кадровых ротаций в "Нафтогазе" свои замечания по кандидатуре Алексея Чернышова высказали в Нацагентстве по предотвращению коррупции (НАПК). Дело в том, что, согласно закону "О предотвращении коррупции", государственные служащие в течение года со дня увольнения не могут заключать трудовые договоры с юрлицами частного права, за которыми они осуществляли контроль или надзор. Соответственно, кто-либо из состава действующего Кабмина не может возглавить "Нафтогаз".

Кстати, аналогичная ситуация сложилась и с назначением в апреле 2021 года предшественника Чернышова — Юрия Витренко, исполнявшего на тот момент обязанности министра энергетики Украины.

[ + – ] Эксперты говорят, что отставка Юрия Витренко, по мнению ОПУ, должна позитивно быть воспринята обществом Фото: glavcom.ua

"Это все говорит о том, что Кабмин — номинальная структура, а решения принимаются на Банковой. И все эти свои решения, когда нужно, они и докажут, и продавят. Это проблема – целые отрасли работают не по законам экономики, а по "хотелкам". Были вопросы по назначению Витренко, теперь точно также бумеранг прилетел по назначению Чернышова. Потому что игнор заложенных в законодательстве концептуальных вещей порождает все новые проблемы. И в итоге это может привести к проблемам в общении с нашими западными партнерами", — считает Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ".

Почему Чернышов? Какие задачи ставят перед новым главой "Нафтогаза"

Опрошенные Фокусом эксперты по-разному оценивают перспективы Алексея Чернышова, как руководителя "Нафтогаза". Например, Михаил Гончар говорит, что никаких положительных изменений от данного назначения ждать не стоит.

"Нет, ротации не приведут к положительным изменениям. Дело не в фамилии. Ситуация сегодня беспрецедентна, и кто бы ни оказался на позиции главы НАКа, он не станет волшебником-суперменом, который решит все проблемные вопросы. Ранее состоялось устранение руководителя ОГТСУ Макогона. Кажется, имеют место злонамеренные действия. Сейчас не сезон закачки газа – сезон отбора. И когда в зимний период идет кадровая чехарда, то речь может идти о вероятности намерений дезорганизовать работу газового сектора. Устранение Витренко – не только результат определенных межклановых игр, которые начались на Банковой, он набрал на себя достаточно негатива, а каждый новый руководитель – ему предоставлен аванс на будущее, что он сможет решить все вопросы", — отметил в комментарии Фокусу Михаил Гончар. Он уверен: сейчас речь идет о том, чтобы Офис Президента поставил в "Нафтогаз" "своего".

Смещение Юрия Витренко может быть связано с желанием ОПУ усилить контролируемость госкомпании на зимний период

"Человек (Чернышов. — Фокус) не из отрасли, занимался другими вопросами. Новый человек нужен, так как Банковая считает, что этим добавит порцию общественного оптимизма. Потому что Витренко действительно давно сконцентрировал негатив, разные там зарплаты-премии, а здесь новый человек, но точно также он может оказаться не на своем месте", — полагает Михаил Гончар.

Впрочем, есть и более оптимистичные оценки нового назначения в "Нафтогазе". "Кандидатура Алексея Чернышова более чем отвечает критериям позиции председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". Здесь нет никаких сомнений", — считает Максим Белявский, аналитик энергетических рынков. По мнению собеседника Фокуса, изменение правления компании следовало провести еще раньше, поскольку все достаточные основания для этого сложились уже в апреле 2022 года.

О состоянии компании красноречиво говорит промежуточный финансовый отчет за первое полугодие 2022 года, согласно которому в январе-июне 2022 года получил рекордный убыток в 57,2 млрд грн. Для сравнения, за аналогичный период предыдущего года ущерб составил 1,6 млрд грн. В последний раз, безубыточной деятельность НАК "Нафтогаз Украины" была в 2019 году, когда прибыль группы составила 63,3 млрд грн. По мнению Максима Белявского, негативных показателей 2022 можно было избежать, если бы в группе была отлажена функция риск-менеджмента.

[ + – ] Главное, чего ожидают от Алексея Чернышова — стабильное прохождение отопительного сезона без перебоев с газом Фото: УНИАН

А что касается перспектив развития группы "Нафтогаз" под руководством Алексея Чернышова, то здесь Максим Белявский выражает осторожный оптимизм. Он считает, что кадровые изменения позволят решить следующие главные задачи:

успешное прохождение отопительного сезона

подготовка к следующей зиме

завершение реформы корпоративного управления

устойчивое развитие национальных активов

наращивание добычи углеводородов

развитие привлекательности инфраструктуры и привлечение инвестиций

"Учитывая довольно значимую роль "Нафтогаза" в макроэкономических показателях Украины, успех национальной компании позволит быстрее начать процесс послевоенного восстановления", — выражает надежду Максим Белявский.

Нужен газ. Все ли сможет решить новый глава "Нафтогаза"

Юрий Корольчук говорит, что у Чернышова в бэкграунде есть определенное понимание бюрократии, что может помочь компании отладить важные процессы. В том числе, связанные с закупками газа.

"Определенное понимание бизнеса и бюрократии у него есть. Чернышов не из газовой отрасли, без опыта, но в "Нафтогазе" есть база, специалисты, которые годами там работают, и есть специалисты, которых он будет привлекать, имеющие большой опыт", — отметил Корольчук.

Он считает, что на данном этапе Зеленскому нужен человек, готовый брать ответственность решать вопросы во время возможного зимнего кризиса.

"Витренко не был готов это делать. Перед Чернышовым будут ставить вопросы обеспечения страны газом зимой", — считает Юрий Корольчук. То есть, например, речь идет о новых договоренностях с европейскими правительствами и компаниями ЕС и США об обеспечении Украины поставками LNG.

[ + – ] Добыча газа в Украине во время войны почти не просела, и в числе задач нового главы НАКа - не допустить снижения объемов газодобычи Фото: УНИАН

А вот относительно роста объемов добычи газа эксперты не видят сейчас реальных перспектив, что новый глава "Нафтогаза" сможет даже частично решить этот вопрос.

"Ставить задачу увеличить добычу газа можно, но надо создавать условия для выполнения. Решение вопроса добычи требует действий со стороны парламента и правительства, "Нафтогаз" здесь исполнитель. Сейчас важно, чтобы не произошло тотального падения добычи, важно, что благодаря ВСУ Россия выброшена из Харьковской области, а там добывается 45% всего объема газа. И вести разговор об увеличении добычи в условиях войны невозможно. Важнее, чтобы не произошло обвального падения", — говорит Михаил Гончар.

Что же касается тарифов на газ, то эксперты уверены, что приход Алексея Чернышова в "Нафтогаз" никак не повлияет на тарифный вопрос. Ведь и президент Владимир Зеленский, и Кабинет министров ранее уже "заморозили" изменение тарифов для бытовых потребителей, и ротации в госкомпании вряд ли способны "разморозить" тарифы на газ.

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