Буде газ. Навіщо Кабмін призначив Олексія Чернишова новим головою "Нафтогазу"

Кабінет міністрів призначив головою НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, який раніше очолював Міністерство розвитку громад та територій. Фокус з'ясував, чому відбулися ротації у "Нафтогазі" і на що може вплинути зміна керівництва газового монополіста.

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Ексміністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов змінив Юрія Вітренко на посаді голови держкомпанії "Нафтогаз України", про що є відповідна постанова Кабміну №983 від 3 листопада. Деякі експерти впевнені, що ротації НАК пов'язані з рішенням Офісу президента.

"Кого б не призначили, все одно в умовах війни це пов'язано з президентською вертикаллю, коли все йде від головнокомандувача. Дискутувати про це можна у мирний час, а зараз ні. Тому що економіка та все інше функціонує сьогодні в умовах війни", — прокоментував експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

Фокус розбирався, яким є бекграунд нового глави "Нафтогазу" і чи може його прихід до держкомпанії вплинути на вирішення газових проблем.

Досвід бізнесу та бюрократії. Яким був кар'єрний шлях Олексія Чернишова

Олексій Чернишов з 4 березня 2020 року обіймав посаду міністра розвитку громад та територій України в уряді Дениса Шмигаля. Головними завданнями Мінрегіону були реформа ЖКГ, децентралізація, регіональний розвиток. Перед призначенням в уряд Шмигаля Чернишов з 28 жовтня 2019 року обіймав посаду голови Київської обласної держадміністрації. Тоді Чернишов був маловідомим у столиці харківським бізнесменом.

Очевидно, що у держуправлінні Олексію Чернишову вдалося збудувати яскраву кар'єру. Слід згадати, що про сильні позиції Чернишова в коридорах влади свідчить те, що його кандидатура неодноразово згадувалася у ЗМІ як можливий кандидат на посаду прем'єр-міністра України замість чинного глави уряду Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, у березні 2022 року Фокус випустив авторську колонку Олексія Чернишова про самовіддану роботу в умовах війни голів міст та військових адміністрацій.

[ + – ] Олексій Чернишов займався питаннями ЖКГ, тобто частково був пов'язаний із вирішенням і газових питань Фото: УНІАН

Однак напередодні гучних кадрових ротацій у "Нафтогазі" свої зауваження щодо кандидатури Олексія Чернишова висловили у Нацагентстві щодо запобігання корупції (НАЗК). Справа в тому, що, згідно із законом "Про запобігання корупції", державні службовці протягом року з дня звільнення не можуть укладати трудові договори з юридичними особами приватного права, за якими вони здійснювали контроль чи нагляд. Відповідно, будь-хто зі складу чинного Кабміну не може очолити "Нафтогаз".

До речі, аналогічна ситуація склалася і з призначенням у квітні 2021 року попередника Чернишова — Юрія Вітренка, який на той момент виконував обов'язки міністра енергетики України.

[ + – ] Експерти кажуть, що відставка Юрія Вітренка, на думку ОПУ, має бути позитивно сприйнята суспільством Фото: glavcom.ua

"Це все говорить про те, що Кабмін — номінальна структура, а рішення ухвалюються на Банковій. І всі ці свої рішення, коли потрібно, вони і доведуть, і продавлять. Це проблема — цілі галузі працюють не за законами економіки, а за "хотілками". Були питання щодо призначення Вітренка, тепер такий самий бумеранг прилетів за призначенням Чернишова. Тому що ігнорування закладених у законодавстві концептуальних речей породжує нові проблеми. І в результаті це може призвести до проблем у спілкуванні з нашими західними партнерами", — вважає Михайло Гончар, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ"

Чому Чернишов? Які завдання ставлять перед новим головою "Нафтогазу"

Опитані Фокусом експерти по-різному оцінюють перспективи Олексія Чернишова як керівника "Нафтогазу". Наприклад, Михайло Гончар каже, що жодних позитивних змін від цього призначення не варто чекати.

"Ні, ротації не призведуть до позитивних змін. Справа не у прізвищі. Ситуація сьогодні безпрецедентна, і хто б не опинився на позиції голови НАКу, він не стане чарівником-суперменом, який вирішить усі проблемні питання. Раніше відбулося усунення керівника ОГТСУ Макогона. Здається, відбуваються зловмисні дії. Наразі не сезон закачування газу — сезон відбору.І коли у зимовий період йде кадрова чехарда, то мова може йти про ймовірність намірів дезорганізувати роботу газового сектора. Усунення Вітренка — не тільки результат певних міжкланових ігор, які почалися на Банковій, він набрав на себе достатньо негативу, а кожен новий керівник — йому надано аванс на майбутнє, що він зможе вирішити всі питання", — зазначив у коментарі Фокус Михайло Гончар. Він упевнений: зараз йдеться про те, щоб Офіс Президента поставив у "Нафтогазі" "свого".

Усунення Юрія Вітренка може бути пов'язане з бажанням ОПУ посилити контрольованість держкомпанії на зимовий період

"Людина (Чернишов. — Фокус ) не з галузі, займалася іншими питаннями. Нова людина потрібна, оскільки Банкова вважає, що цим додасть порцію громадського оптимізму. Тому що Вітренко справді давно сконцентрував негатив, різні там зарплати-премії, а тут нова людина, але так само він може виявитися не на своєму місці", — вважає Михайло Гончар.

Втім, є й оптимістичніші оцінки нового призначення в "Нафтогазі". "Кандидатура Олексія Чернишова більш ніж відповідає критеріям позиції голови правління НАК "Нафтогаз України". Тут немає жодних сумнівів", — вважає Максим Білявський, аналітик енергетичних ринків. На думку співрозмовника Фокусу, зміну правління компанії слід було провести ще раніше, оскільки всі достатні підстави для цього склалися вже у квітні 2022 року.

Про стан компанії красномовно говорить проміжний фінансовий звіт за перше півріччя 2022 року, згідно з яким у січні-червні 2022 року отримав рекордний збиток у 57,2 млрд грн. Для порівняння, за аналогічний період попереднього року збитки становили 1,6 млрд грн. Востаннє, беззбитковою діяльність НАК "Нафтогаз України" була у 2019 році, коли прибуток групи склав 63,3 млрд грн. На думку Максима Білявського, негативних показників 2022 року можна було уникнути, якби у групі було налагоджено функцію ризик-менеджменту.

[ + – ] Головне, на що очікують від Олексія Чернишова — стабільне проходження опалювального сезону без перебоїв з газом Фото: УНІАН

А щодо перспектив розвитку групи "Нафтогаз" під керівництвом Олексія Чернишова, то тут Максим Білявський висловлює обережний оптимізм. Він вважає, що кадрові зміни дозволять вирішити такі основні завдання:

успішне проходження опалювального сезону

підготовка до наступної зими

завершення реформи корпоративного управління

сталий розвиток національних активів

нарощування видобутку вуглеводнів

розвиток привабливості інфраструктури та залучення інвестицій

"З огляду на досить значну роль "Нафтогазу" в макроекономічних показниках України, успіх національної компанії дозволить швидше розпочати процес післявоєнного відновлення", — висловлює сподівання Максим Білявський.

Потрібен газ. Чи все зможе вирішити новий глава "Нафтогазу"

Юрій Корольчук каже, що Чернишов у бекграунді має певне розуміння бюрократії, що може допомогти компанії налагодити важливі процеси. Зокрема, пов'язані із закупівлями газу.

"Певне розуміння бізнесу та бюрократії у нього є. Чернишов не з газової галузі, без досвіду, але у "Нафтогазі" є база, фахівці, які роками там працюють, і є фахівці, яких він залучатиме, мають великий досвід", — зазначив Корольчук.

Він вважає, що на даному етапі Зеленському потрібна людина, яка готова брати відповідальність вирішувати питання під час можливої зимової кризи.

"Вітренко не був готовий це робити. Перед Чернишовим ставитимуть питання забезпечення країни газом узимку", — вважає Юрій Корольчук. Тобто, наприклад, йдеться про нові домовленості з європейськими урядами та компаніями ЄС та США щодо забезпечення України постачанням LNG.

[ + – ] Видобуток газу в Україні під час війни майже не просів, і серед завдань нового глави НАКу — не допустити зниження обсягів газовидобутку Фото: УНІАН

А ось щодо зростання обсягів видобутку газу експерти не бачать зараз реальних перспектив, що новий голова "Нафтогазу" зможе навіть частково вирішити це питання.

"Ставити завдання збільшити видобуток газу можна, але треба створювати умови для виконання. Вирішення питання видобутку вимагає дій з боку парламенту та уряду, "Нафтогаз" тут виконавець. Зараз важливо, щоб не сталося тотального падіння видобутку, важливо, що завдяки ЗСУ Росія викинута з Харківської області, а там видобувається 45% усього обсягу газу. І вести розмову про збільшення видобутку в умовах війни неможливо.

Що ж до тарифів на газ, то експерти впевнені, що прихід Олексія Чернишова до "Нафтогазу" ніяк не вплине на тарифне питання. Адже і президент Володимир Зеленський, і Кабінет міністрів раніше "заморозили" зміну тарифів для побутових споживачів, і ротації в держкомпанії навряд чи здатні "розморозити" тарифи на газ.

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