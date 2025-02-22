Стоит ли украинцам ждать введения графиков газоснабжения: в Раде спрогнозировали (видео)

Добываемого газа Украине должно хватить для прохождения отопительного сезона, считает представитель "энергетического" комитета Рады Алексей Кучеренко. В экстренной ситуации будут ограничивать не население, а бюджетников и промышленность.

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Ограничение украинцев "голубым топливом" или введение графиков газоснабжения маловероятно. Об этом в эфире "КИЕВ24" заявил первый заместитель председателя комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

По его словам, даже если в стране возникнут проблемы с газом, население будут трогать в последний момент, но все равно вероятность этого "абсолютно невероятна".

В крайнем случае, считает нардеп, будут ограничивать бюджетную сферу, промышленность и бизнес, уменьшив им давление.

Алексей Кучеренко отметил, что доверяет убедительным заявлениям НАК "Нафтогаз", что Украине хватит ресурса, который добывается их мощностями. К тому же выкачкой газа также занимаются и государственная "Укрнафта" и ряд частных компаний. Поэтому газа в хранилищах до окончания отопительного сезона должно хватить, считает избранник.

Атаки россиян на объекты газовой инфраструктуры

11 февраля россияне осуществили комбинированный удар ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам газодобывающей промышленности на Полтавщине. В результате атаки повреждения получили производственные мощности "Нафтогаза".

Во время массированной атаки ракетами и ударными беспилотниками, которую россияне осуществили в ночь с 19 на 20 февраля, был поврежден объект газовой инфраструктуры. Министр энергетики Украины Герман Галущенко отметил, что россияне пытаются остановить добычу газа, необходимого для обеспечения бытовых нужд граждан и централизованного отопления.

В агентстве Reuters отмечают, что Украина потеряла 40% мощностей газодобычи. И из-за этого Киеву придется импортировать 800 млн куб м газа.