"Газа едва хватает": в Украине возможно закрытие школ и ограничения для промышленности, — СМИ

Бывший руководитель "Оператора ГТС" Сергей Макогон считает, что аварийных отключений городов удастся избежать, но не исключил применения ограничений для промышленности.

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Украина уже прошла половину отопительного сезона. Газа до конца зимы должно хватить. Однако имеющиеся 2,5 млрд кубометров газа, которые еще можно использовать, могут оказаться недостаточными в случае существенного похолодания, повышенного потребления или новых обстрелов энергетической инфраструктуры. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

По данным Aggregated Gas Storage Inventory, в начале февраля они запасы газа опустились ниже 3 млрд кубометров, что составляет менее 10% от первоначальных объемов. Общий запас в подземных хранилищах (ПХГ) составляет около 7,5 млрд кубометров, однако из этого количества 4,51 млрд кубометров является буферным газом, который нельзя использовать.

Эксперты отмечают, что нынешний уровень газовых резервов является рекордно низким не только для этой зимы, но и для всех предыдущих отопительных сезонов. Бывший руководитель "Оператора ГТС" Сергей Макогон сравнивает ситуацию с прошлым годом, когда в конце марта 2024-го в хранилищах было больше газа, чем сейчас, хотя впереди еще два холодных месяца. По его словам "газа едва хватает".

"Уверен, что Украина как-то пройдет эту зиму. Но нужно проанализировать ситуацию, сложившуюся с запасами газа, и оценить деятельность руководства и Минэнерго, и "Нафтогаза", — добавил Макогон.

В таких условиях правительство может прибегнуть к ограничению потребления газа промышленными предприятиями или даже закрытию школ.

"Не думаю, что у нас будут аварийные отключения городов, но могут быть ограничения для промышленности. Это возможно и это нормальный ответ на нестандартные ситуации. Уверен, что Украина как-то пройдет эту зиму. Но нужно проанализировать ситуацию, сложившуюся с запасами газа, и оценить деятельность руководства и Минэнерго, и "Нафтогаза", — считает Макогон.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко признает, что ситуация остается напряженной, а каждый новый удар по газовой инфраструктуре создает дополнительные проблемы. В то же время он напомнил, что часть ТЭЦ уже переведена на мазут, что несколько снижает нагрузку на газовую систему.

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что запасов хватит, если прогнозы Укргидрометцентра оправдаются и средняя температура февраля будет держаться в пределах от -4 до +2 градусов. Если же морозы усилятся, придется ограничивать газоснабжение промышленным предприятиям.

Напомним, в течение ближайшей недели в Украине ожидаются сильные морозы. Температура воздуха ночью упадет до -18 градусов.

В ночь на 16 февраля РФ атаковала беспилотниками ТЭЦ в Николаеве. Мэр Александр Сенкевич заявил, что в результате атаки полностью разрушена электрогенерация.