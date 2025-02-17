"Газу ледь вистачає": в Україні можливе закриття шкіл і обмеження для промисловості, — ЗМІ

Колишній керівник "Оператора ГТС" Сергій Макогон вважає, що аварійних відключень міст вдасться уникнути, але не виключив застосування обмежень для промисловості.

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Україна вже пройшла половину опалювального сезону. Газу до кінця зими має вистачити. Однак наявні 2,5 млрд кубометрів газу, які ще можна використати, можуть виявитися недостатніми у разі суттєвого похолодання, підвищеного споживання або нових обстрілів енергетичної інфраструктури. Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди".

За даними Aggregated Gas Storage Inventory, на початку лютого вони запаси газу опустилися нижче 3 млрд кубометрів, що становить менше 10% від початкових обсягів. Загальний запас у підземних сховищах (ПСГ) становить близько 7,5 млрд кубометрів, однак із цієї кількості 4,51 млрд кубометрів є буферним газом, який не можна використовувати.

Експерти наголошують, що нинішній рівень газових резервів є рекордно низьким не лише для цієї зими, а й для всіх попередніх опалювальних сезонів. Колишній керівник "Оператора ГТС" Сергій Макогон порівнює ситуацію з минулим роком, коли в кінці березня 2024-го у сховищах було більше газу, ніж зараз, хоча попереду ще два холодних місяці. За його словами "газу ледь вистачає".

"Упевнений, що Україна якось пройде цю зиму. Але потрібно проаналізувати ситуацію, що склалася із запасами газу, та оцінити діяльність керівництва і Міненерго, і "Нафтогазу", — додав Макогон.

У таких умовах уряд може вдатися до обмеження споживання газу промисловими підприємствами або навіть закриття шкіл.

"Не думаю, що в нас будуть аварійні відключення міст, але можуть бути обмеження для промисловості. Це можливо і це нормальна відповідь на нестандартні ситуації. Упевнений, що Україна якось пройде цю зиму. Але потрібно проаналізувати ситуацію, що склалася із запасами газу, та оцінити діяльність керівництва і Міненерго, і "Нафтогазу", — вважає Макогон.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко визнає, що ситуація залишається напруженою, а кожен новий удар по газовій інфраструктурі створює додаткові проблеми. Водночас він нагадав, що частина ТЕЦ уже переведена на мазут, що дещо знижує навантаження на газову систему.

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев вважає, що запасів вистачить, якщо прогнози Укргідрометцентру справдяться й середня температура лютого триматиметься в межах від -4 до +2 градусів. Якщо ж морози посиляться, доведеться обмежувати газопостачання промисловим підприємствам.

Нагадаємо, протягом найближчого тижня в Україні очікуються сильні морози. Температура повітря вночі впаде до -18 градусів.

У ніч на 16 лютого РФ атакувала безпілотниками ТЕЦ у Миколаєві. Мер Олександр Сєнкевич заявив, що внаслідок атаки повністю зруйновано електрогенерацію.