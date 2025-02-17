Сніг та ожеледиця в Україні: як сильно морозитиме протягом тижня та коли потеплішає

Українців очікує сніг та ожеледиця, попередили метеорологи. З 17 по 21 лютого сніжитиме спершу в центрі та на сході, потім — на заході, в кінці тижня — у південних областях.

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Протягом найближчого тижня в Україні очікуються морози і падіння температури в ночі до "мінус" 16-18 градусів. Вдень температура підійматиметься, але все ж лишатиметься нижче нуля. На початку тижня можливі опади в кількох центральних областях. Про погоду на початку тижня та про те, коли очікувати тепло, синоптикиня Наталка Діденко розповіла на сторінці Facebook.

Діденко написала, що 17 лютого в Україні вдень очікувана температура повітря — від -2 до -7 градусів. При цьому на півдні буде дещо тепліше, зауважила синоптикиня. Згідно з її даними, на півдні температура вища на 2-5 градуси. Крім того, в Києві очікують до -2-7 градусів, опадів не передбачають, але буде слизько, додала Діденко.

Опади можливі в трьох областях, написала Діденко: в Полтавській, Сумській та Харківській, ідеться у дописі.

Синоптикиня також повідомила, коли очікувати потепління. З її слів, це станеться з 24 лютого.

Погода в Україні — деталі від Укргідрометцентру

На порталі Укргідрометцентру є прогноз погоди в Україні на період з 17 по 21 лютого. Метеорологи попередили про опади: очікують сніг 17 лютого — в північних, східних, центральних областях, 19 лютого — на півночі та заході. 18 лютого снігопадів не буде, ідеться у повідомленні. Українців також попередили про ожеледицю на дорогах.

Погода на 17 лютого:

температура повітря — вдень від -4 до -6 градусів;

хмарність та опади — вдень хмарно з проясненням, сніг у Черкаській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Луганській областях;

вітер — західний 3-8 м/с.

Погода на 18 лютого:

температура повітря — вночі від -12 до -14, вдень від -2 до -4 градусів;

хмарність та опади — вночі та вдень хмарно з проясненням, без опадів.

Погода на 19 лютого:

температура повітря — вночі від -8 до -10, вдень від -2 до -4 градусів;

хмарність та опади — вночі та вдень хмарно з проясненням, можливий сніг вночі у західних, південних, центральних областях.

Погода на 20 лютого:

температура повітря — вночі від -7 до -9, вдень від -1 до -3 градусів;

хмарність та опади — вночі та вдень хмарно з проясненням, сніг у центрі (Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Запорізька області), на сході (Харківська, Донецька, Луганська), на півдні (Херсонська, Миколаївська, Одеська).

Погода на 21 лютого:

температура повітря — вночі від -9 до -11, вдень від -2 до -4 градусі;

хмарність та опади — хмарно з проясненням, сніг у Запорізькій області та на частині Херсонської, а також в Криму.

Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 17 лютого Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 18 лютого Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 19 лютого Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 20 лютого Погода в Україні - прогноз Укргідрометцентру на 21 лютого

Зазначимо, Фокус зібрав корисну інформацію про догляд за автомобілем під час морозу. Серед іншого, радять не мити авто, оскільки це шкідливо для фарби та гумових деталей.

Нагадуємо, 14 лютого синоптики попередили, які небезпеки очікують на людей в морозну погоду.