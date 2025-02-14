Водіям слід бути обережними на дорогах: яку погоду очікувати найближчими днями

За словами синоптикині Наталії Діденко, 15-16 лютого очікуються сильні опади, похолодання та ожеледиця на дорогах. Погода може змінитись орієнтовно з 24 лютого.

Related video

Атмосферний фронт в Україні принесе сніг на захід та північ — 15 та 16 лютого сніжитиме по всій країні. Також очікується похолодання та морози, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

У суботу, 15 лютого, сніг очікується в центральних областях, у східній частині України та на півдні. Також очікується рвучкий північно-західний вітер.

"Завтра мокрий сніг може об'єднуватися із дощем на півдні та південному сході України через потепління", — додала фахівчиня.

В цей день очікуються сильні опади. На дорогах центру, сходу та півдня ймовірне ускладнення ситуації, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах з'явиться небезпечна ожеледиця. Також погіршиться видимість — тому водіям потрібно бути уважними 15 — 16 лютого.

У Києві 15-го лютого опадів не передбачається. Температура повітря очікується -4… -6.

В неділю, 16 лютого синоптикиня теж прогнозує похолодання, а в столиці — невеликий сніг. У ніч на неділю температура опуститься до -10 градусів, а вдень — близько 5 градусів морозу.

Загалом, за словами Наталії Діденко, холодна погода триватиме весь наступний тиждень. Потепління очікується орієнтовно з 24 лютого.

Раніше синоптики розповідали, що погода в лютому 2025 року має бути теплішою за норму. Тоді середня температура повітря в останній місяць зими очікувалась в проміжку від -3 до +2.

Раніше Фокус писав, що значне похолодання по всій території України веде до зростання споживання електроенергії, що може призвести до дефіциту в енергосистемі. Однак не лише погода впливатиме на можливі обмеження для споживачів.