Водителям следует быть осторожными на дорогах: какую погоду ожидать в ближайшие дни

По словам синоптика Натальи Диденко, 15-16 февраля ожидаются сильные осадки, похолодание и гололедица на дорогах. Погода может измениться ориентировочно с 24 февраля.

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Атмосферный фронт в Украине принесет снег на запад и север — 15 и 16 февраля будет снежить по всей стране. Также ожидается похолодание и морозы, рассказала синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 15 февраля, снег ожидается в центральных областях, в восточной части Украины и на юге. Также ожидается порывистый северо-западный ветер.

"Завтра мокрый снег может объединяться с дождем на юге и юго-востоке Украины из-за потепления", — добавила специалист.

В этот день ожидаются сильные осадки. На дорогах центра, востока и юга вероятно осложнение ситуации, местами налипание мокрого снега, на дорогах появится опасная гололедица. Также ухудшится видимость — поэтому водителям нужно быть внимательными 15 — 16 февраля.

В Киеве 15-го февраля осадков не предвидится. Температура воздуха ожидается -4... -6.

В воскресенье, 16 февраля синоптик тоже прогнозирует похолодание, а в столице — небольшой снег. В ночь на воскресенье температура опустится до -10 градусов, а днем — около 5 градусов мороза.

В целом, по словам Натальи Диденко, холодная погода продлится всю следующую неделю. Потепление ожидается ориентировочно с 24 февраля.

Ранее синоптики рассказывали, что погода в феврале 2025 года должна быть теплее нормы. Тогда средняя температура воздуха в последний месяц зимы ожидалась в промежутке от -3 до +2.

Ранее Фокус писал, что значительное похолодание по всей территории Украины ведет к росту потребления электроэнергии, что может привести к дефициту в энергосистеме. Однако не только погода будет влиять на возможные ограничения для потребителей.