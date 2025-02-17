Снег и гололедица в Украине: как сильно будет морозить в течение недели и когда потеплеет
Украинцев ожидает снег и гололедица, предупредили метеорологи. С 17 по 21 февраля будет снежить сначала в центре и на востоке, затем — на западе, в конце недели — в южных областях.
В течение ближайшей недели в Украине ожидаются морозы и падение температуры ночью до "минус" 16-18 градусов. Днем температура будет подниматься, но все же будет оставаться ниже нуля. В начале недели возможны осадки в нескольких центральных областях. О погоде в начале недели и о том, когда ожидать тепло, синоптик Наталья Диденко рассказала на странице Facebook.
Диденко написала, что 17 февраля в Украине днем ожидаемая температура воздуха — от -2 до -7 градусов. При этом на юге будет несколько теплее, отметила синоптик. Согласно ее данным, на юге температура выше на 2-5 градуса. Кроме того, в Киеве ожидают до -2-7 градусов, осадков не предвидят, но будет скользко, добавила Диденко.
Осадки возможны в трех областях, написала Диденко: в Полтавской, Сумской и Харьковской, говорится в заметке.
Синоптик также сообщила, когда ожидать потепления. По ее словам, это произойдет с 24 февраля.
Погода в Украине — детали от Укргидрометцентра
На портале Укргидрометцентра есть прогноз погоды в Украине на период с 17 по 21 февраля. Метеорологи предупредили об осадках: ожидается снег 17 февраля — в северных, восточных, центральных областях, 19 февраля — на севере и западе. 18 февраля снегопадов не будет, говорится в сообщении. Украинцев также предупредили о гололеде на дорогах.
Погода на 17 февраля:
- температура воздуха — днем от -4 до -6 градусов;
- облачность и осадки — днем облачно с прояснением, снег в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской областях;
- ветер — западный 3-8 м/с.
Погода на 18 февраля:
- температура воздуха — ночью от -12 до -14, днем от -2 до -4 градусов;
- облачность и осадки — ночью и днем облачно с прояснениями, без осадков.
Погода на 19 февраля:
- температура воздуха — ночью от -8 до -10, днем от -2 до -4 градусов;
- облачность и осадки — ночью и днем облачно с прояснениями, возможен снег ночью в западных, южных, центральных областях.
Погода на 20 февраля:
- температура воздуха — ночью от -7 до -9, днем от -1 до -3 градусов;
- облачность и осадки — ночью и днем облачно с прояснениями, снег в центре (Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская области), на востоке (Харьковская, Донецкая, Луганская), на юге (Херсонская, Николаевская, Одесская).
Погода на 21 февраля:
- температура воздуха — ночью от -9 до -11, днем от -2 до -4 градуса;
- облачность и осадки — облачно с прояснением, снег в Запорожской области и на части Херсонской, а также в Крыму.
Отметим, Фокус собрал полезную информацию об уходе за автомобилем во время мороза. Среди прочего, советуют не мыть авто, поскольку это вредно для краски и резиновых деталей.
Напоминаем, 14 февраля синоптики предупредили, какие опасности ожидают людей в морозную погоду.