Снег и гололедица в Украине: как сильно будет морозить в течение недели и когда потеплеет

Украинцев ожидает снег и гололедица, предупредили метеорологи. С 17 по 21 февраля будет снежить сначала в центре и на востоке, затем — на западе, в конце недели — в южных областях.

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В течение ближайшей недели в Украине ожидаются морозы и падение температуры ночью до "минус" 16-18 градусов. Днем температура будет подниматься, но все же будет оставаться ниже нуля. В начале недели возможны осадки в нескольких центральных областях. О погоде в начале недели и о том, когда ожидать тепло, синоптик Наталья Диденко рассказала на странице Facebook.

Диденко написала, что 17 февраля в Украине днем ожидаемая температура воздуха — от -2 до -7 градусов. При этом на юге будет несколько теплее, отметила синоптик. Согласно ее данным, на юге температура выше на 2-5 градуса. Кроме того, в Киеве ожидают до -2-7 градусов, осадков не предвидят, но будет скользко, добавила Диденко.

Осадки возможны в трех областях, написала Диденко: в Полтавской, Сумской и Харьковской, говорится в заметке.

Синоптик также сообщила, когда ожидать потепления. По ее словам, это произойдет с 24 февраля.

Погода в Украине — детали от Укргидрометцентра

На портале Укргидрометцентра есть прогноз погоды в Украине на период с 17 по 21 февраля. Метеорологи предупредили об осадках: ожидается снег 17 февраля — в северных, восточных, центральных областях, 19 февраля — на севере и западе. 18 февраля снегопадов не будет, говорится в сообщении. Украинцев также предупредили о гололеде на дорогах.

Погода на 17 февраля:

температура воздуха — днем от -4 до -6 градусов;

облачность и осадки — днем облачно с прояснением, снег в Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской областях;

ветер — западный 3-8 м/с.

Погода на 18 февраля:

температура воздуха — ночью от -12 до -14, днем от -2 до -4 градусов;

облачность и осадки — ночью и днем облачно с прояснениями, без осадков.

Погода на 19 февраля:

температура воздуха — ночью от -8 до -10, днем от -2 до -4 градусов;

облачность и осадки — ночью и днем облачно с прояснениями, возможен снег ночью в западных, южных, центральных областях.

Погода на 20 февраля:

температура воздуха — ночью от -7 до -9, днем от -1 до -3 градусов;

облачность и осадки — ночью и днем облачно с прояснениями, снег в центре (Черкасская, Полтавская, Днепропетровская, Запорожская области), на востоке (Харьковская, Донецкая, Луганская), на юге (Херсонская, Николаевская, Одесская).

Погода на 21 февраля:

температура воздуха — ночью от -9 до -11, днем от -2 до -4 градуса;

облачность и осадки — облачно с прояснением, снег в Запорожской области и на части Херсонской, а также в Крыму.

Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 17 февраля Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 18 февраля Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 19 февраля Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 20 февраля Погода в Украине — прогноз Укргидрометцентра на 21 февраля

Отметим, Фокус собрал полезную информацию об уходе за автомобилем во время мороза. Среди прочего, советуют не мыть авто, поскольку это вредно для краски и резиновых деталей.

Напоминаем, 14 февраля синоптики предупредили, какие опасности ожидают людей в морозную погоду.