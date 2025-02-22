Чи варто українцям чекати введення графіків газопостачання: у Раді спрогнозували (відео)

Видобутого газу Україні повинно вистачити для проходження опалювального сезону, вважає представник "енергетичного" комітету Ради Олексій Кучеренко. У екстреній ситуації обмежуватимуть не населення, а бюджетників та промисловість.

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Обмеження українців "блакитним паливом" чи введення графіків газопостачання малоймовірне. Про це в ефірі "КИЇВ24" заявив перший заступник голови комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

За його словами, навіть якщо в країні виникнуть проблеми з газом, населення чіпатимуть в останній момент, але все одно імовірність цього "абсолютно неймовірна".

У крайньому разі, вважає нардеп, обмежуватимуть бюджетну сферу, промисловість та бізнес, зменшивши їм тиск.

Олексій Кучеренко наголосив, що довіряє переконливим заявам НАК "Нафтогаз", що Україні вистачить ресурсу, який видобувається їхніми потужностями. До того ж викачуванням газу також займаються й державна "Укрнафта" та низка приватних компаній. Тому газу у сховищах до закінчення опалювального сезону повинно вистачити, вважає обранець.

Атаки росіян на об'єкти газової інфраструктури

11 лютого росіяни здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавщині. Внаслідок атаки пошкоджень зазнали виробничі потужності "Нафтогазу".

Під час масованої атаки ракетами та ударними безпілотниками, яку росіяни здійснили в ніч з 19 на 20 лютого, було пошкоджено об'єкт газової інфраструктури. Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що росіяни намагаються зупинити видобуток газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення.

У агентстві Reuters зазначають, що Україна втратила 40% потужностей газодобування. Й через це Києву доведеться імпортувати 800 млн куб м газу.