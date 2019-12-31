"Позитивный и важный сигнал". Меркель прокомментировала контракт по транзиту газа

Канцлер Германии заявила, что соглашение важно для обеспечения безопасности европейских газовых поставок

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Так, Меркель поприветствовала подписание контракта между Россией и Украиной по транзиту газа.

"Я рада, что переговоры по транзиту российского газа через Украину успешно завершились. Продолжение транзита газа через Украину с 1 января 2020 года - позитивный и важный сигнал для обеспечения безопасности европейских газовых поставок", – отметила канцлер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Президент подчеркнул, что на ближайшие годы украинская ГТС будет загружена, что означает "энергетическую безопасность и благосостояние украинцев".

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