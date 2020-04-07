На новый отопительный сезон необходимо закачать 2–3 млрд кубометров газа, – Оператор ГТС

Правительство должно определить, кто сейчас отвечает за создание запаса газа

Сезон закачки в подземные хранилища газа (ПХГ) уже начался, и на следующий сезон необходимо закачать 2–3 млрд кубометров. Об этом сообщил генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон.

Он напомнил, что Украина закончила отопительный сезон 2019–2020 годов с остатками газа 15,9 млрд кубометров в ПХГ. "С такими переходящими запасами для стабильного прохождения следующего отопительного сезона потребуется закачать еще 2–3 млрд кубометров", – написал он.

Однако не ясно, кто будет создавать запас газа в ПХГ. "Сейчас нет законодательных требований к участникам рынка создавать запас газа на зиму. Исторически его создавал "Нафтогаз", но будет ли он его создавать после отмены спецобязательств в этом году?" – отметил Макогон.

По его мнению, нужно срочно вносить изменения в постановление Кабмина "Об утверждении размера страхового запаса природного газа на 2020 год".

Напомним, объем газа в ПХГ Украины на 31 октября 2019 года был 21,8 млрд кубометров.

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