Украина перестроит ГТС под меньший объем газа. Но трубы выкапывать не будут, – Макогон

Выкапывать трубы – экономически нецелесообразно. В них просто снизят давление, соответственно, их диагностику можно будет проводить реже

Оператор газотранспортной Украины модернизирует ГТС для транспортировки сравнительно небольших объемов газа.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава ОГТСУ Сергей Макогон.

По его словам, в год через украинскую ГТС будет проходить примерно 40 млн кубометров газа. "Под эти мощности мы и будем перестраивать систему", – говорит Макогон.

Под перестройкой системы глава ОГТС имеет ввиду модернизацию только тех компрессорных станций, которые планируется использовать. Остальные такие станции будут постепенно выводить из эксплуатации.

"Но сами трубы выкапывать никто не будет – это экономически нецелесообразно. В них снизят давление, соответственно, будут предъявляться меньшие требования по регламентным работам, реже нужно проводить диагностику", – отмечает Макогон.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.

В конце декабря президент Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.