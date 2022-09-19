Стало неожиданностью: гендиректора Оператора ГТС Украины Сергея Макогона уволили

По мнению чиновника, причиной его увольнения могла стать попытка Министерства энергетики привести в руководство компании "своего человека".

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Наблюдательный совет АО "Магистральных газопроводов Украины" 16 сентября уволил главу ООО "Оператор газотранспортной системы" (ОГТСУ) Сергея Макогона. Комментируя в Facebook свое увольнение чиновник предположил, что причиной этому может быть попытка заблокировать реформу корпоративного управления ОГТСУ и назначение "своих людей" в руководстве компании без прозрачного конкурса.

По словам Макогона, увольнение его застало в командировке и было для него неожиданностью. Поэтому он пока не может с уверенностью сказать, что этому послужило. Хотя есть предположения, что это или возможная диверсия в военное время и перед началом отопительного сезона, или же попытка подорвать реформу ОГТСУ со стороны Министерства энергетики. При этом чиновник отметил, что было две неудачных попытки провести в руководство компании "своего человека" через Кабинет министров Украины.

"Жест последней надежды – последняя попытка заблокировать реформу корпоративного управления ОГТСУ и провести своих людей в руководство компании без прозрачного конкурса. После двух неудачных попыток провести через КМУ своего человека без конкурса", — написал Макогон.

По его словам, его увольнение выглядит особенно циничным после того, как Евросоюз, Секретариат Энергетического Сообщества и Всемирный Банк поддержали реформу корпоративного управления Оператора ГТС, которая предусматривает:

Создание нового наблюдательного совета в самом ОГТСУ;

Уже новый наблюдательный совет ОГТСУ должен выбрать новый состав своего правления через прозрачный конкурс;

АО "Магистральные газопроводы Украины" должно быть ликвидировано как лишнее звено управления.

"Конечно, это происходит при неформальной поддержке Министерства энергетики, которое тоже недавно предлагало своего представителя на позицию руководителя ОГТСУ", — написал Макогон, добавив при этом, что в любом случае его увольнение является безответственным решением, которое ставит под угрозу энергетическую безопасность страны.

Отметим, что в августе 2022 Министерство энергетики предложило назначить на должность директора Оператора ГТС замминистра энергетики Николая Колесника. Соответствующий документ, который был опубликован изданием "Экономическая правда", адресован Наблюдательному совету АО "Магистральные газопроводы Украины", владеющему 100% ОГТСУ и подписан Фаридом Сафаровым.

Ранее сообщалось, что по мнению генерального директора ООО "Оператор ГТС Украины" Сергея Макогона, Украина имеет возможность полностью отказаться от российского газа. По его словам, импорт топлива можно заменить за счет разработок собственных месторождений, а также производства биогаза.