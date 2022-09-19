Стало несподіванкою: гендиректора Оператора ГТС України Сергія Макогона звільнили

На думку чиновника, причиною його звільнення могла стати спроба Міністерства енергетики привести до керівництва компанії "свою людину".

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Наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" 16 вересня звільнила голову ТОВ "Оператор газотранспортної системи" (ОДГТСУ) Сергія Макогона. Коментуючи у Facebook своє звільнення чиновник припустив, що причиною цього може бути спроба заблокувати реформу корпоративного управління ВДТСУ та призначення "своїх людей" у керівництві компанії без прозорого конкурсу.

За словами Макогона, звільнення його застало у відрядженні та було для нього несподіванкою. Тому він поки що не може з упевненістю сказати, що цьому послужило. Хоча є припущення, що це або можлива диверсія у воєнний час і перед початком опалювального сезону, або спроба підірвати реформу ВДТСУ з боку Міністерства енергетики. При цьому чиновник зазначив, що було дві невдалі спроби провести до керівництва компанії "свою людину" через Кабінет міністрів України.

"Жест останньої надії — остання спроба заблокувати реформу корпоративного управління ВДТСУ та провести своїх людей у керівництво компанії без прозорого конкурсу. Після двох невдалих спроб провести через КМУ свою людину без конкурсу", — написав Макогон.

За його словами, його звільнення виглядає особливо цинічним після того, як Євросоюз, Секретаріат Енергетичної Спільноти та Світовий Банк підтримали реформу корпоративного управління Оператора ГТС, яка передбачає:

Створення нової наглядової ради у самому ВДТСУ;

Вже нова спостережна рада ВДТСУ має обрати новий склад свого правління через прозорий конкурс;

АТ "Магістральні газопроводи України" має бути ліквідоване як зайву ланку управління.

"Звичайно, це відбувається за неформальної підтримки Міністерства енергетики, яке теж нещодавно пропонувало свого представника на позицію керівника ВДТСУ", — написав Макогон, додавши при цьому, що у будь-якому випадку його звільнення є безвідповідальним рішенням, яке ставить під загрозу енергетичну безпеку країни.

Зазначимо, що у серпні 2022 року Міністерство енергетики запропонувало призначити на посаду директора Оператора ГТС заступника міністра енергетики Миколу Колесника. Відповідний документ, опублікований виданням "Економічна правда", адресований Наглядовій раді АТ "Магістральні газопроводи України", що володіє 100% ВДТСУ та підписаний Фарідом Сафаровим.

Раніше повідомлялося, що, на думку генерального директора ТОВ "Оператор ГТС України" Сергія Макогона, Україна має можливість повністю відмовитися від російського газу. За його словами, імпорт палива можна замінити за рахунок розробок власних родовищ, а також виробництва біогазу.