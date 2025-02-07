Вернуть Запорожскую АЭС и прекратить обстрелы: что нужно требовать у РФ в обмен на транзит газа

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СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРАНЗИТА ГАЗА?

Транзитный рычаг влияния на переговорах должен работать.

Недавно президент Украины В.Зеленский и вице-премьер по евроинтеграции О.Стефанишина сделали заявления о возможном возобновлении транзита газа по территории Украины. Однако не было уточнено, из какого именно источника.

По этому поводу хотел бы заметить следующее.

Во-первых, через территорию Украины уже со 2 февраля 2025 г. транспортируется газ в Молдову со стороны Румынии (пункт входа-выхода Исакча-Орловка).

Во-вторых, Украина заинтересована в транзите любого газа нерусского происхождения с помощью Трансбалканского газопровода и далее через ГТСУ в страны ЕС. Только существует ли для этого достаточный объем диверсификационных источников?

В-третьих, считаю что было бы правильным, если бы Украина предложила на мирных переговорах возобновление транзита российского газа и продолжение транзита нефти в обмен на возвращение ЗАЭС под собственный контроль вместе с г. Энергодар и прилегающей необходимой для работы станции инфраструктурой.

Также, такое предложение должно включать требование прекращения обстрелов со стороны РФ энергетической и гражданской инфраструктуры Украины.

Обстрелы инфраструктуры должны быть прекращены Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Напомню, что по информации экс-премьер-министра Молдовы Иона Стурза, Украина подобные предложения уже делала, однако получила отказ, после чего Украина отказалась от заключения нового контракта по транзиту "азербайджанского" (российского) газа. Поэтому важно выложить вышеприведенные аргументы на стол переговоров с администрацией Дональда Трампа и наших европейских союзников о прекращении войны для укрепления украинской позиции.

Считаю, что это была бы очень хорошая переговорная база для дальнейших договоренностей по полному прекращению боевых действий и для завершения горячей фазы войны на справедливых для Украины условиях.

P.S. Безусловно, возобновлять транзит российского газа без эквивалентной компенсации никакого смысла говорить нет. Это только бы продемонстрировало слабость Украины накануне или в процессе важных переговоров.

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