"Имеем моральное право": Фицо угрожает Украине перекрыть транзит газа из Европы

По словам словацкого премьера, иностранные поставки из Европы в Украину создают дополнительное давление на цену газа, которая уже находится на рекордном уровне.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что имеет моральное право рассмотреть возможность прекращения транзита природного газа в Украину после того, как Киев с 2025 года откажется от транспортировки российского газа через свою территорию. Об этом политик сказал в видеообращении, которое обнародовал в Facebook в понедельник, 10 февраля, передает "Интерфакс-Украина".

По словам Фицо, ежедневные поставки в объеме около 7,5 млн кубометров газа из Европы в Украину создают дополнительное давление на рынок, что приводит к росту цен, которые уже достигли 60 евро за мегаватт-час.

"Мы имеем моральное право рассматривать методы прекращения зарубежных поставок примерно 7,5 млн куб. м в сутки в Украину", — сказал он.

Фицо также отметил, что поставки российского газа в Словакию теперь осуществляются через "Турецкий поток".

Кроме того, глава словацкого правительства ожидает от оппозиции признания того факта, что уже несколько дней по реверсной трубе в Украину через Словакию идет газ, поставщиками которого являются иностранные компании, "без которого Украина бы замерзла".

Фицо отметил, что прекращение Украиной транзита российского газа стало предметом активных обсуждений как на национальном уровне, так и среди европейских стран. Он убежден, что такая политика Киева наносит вред прежде всего самой Украине, тогда как Европа не должна покрывать подобные решения.

"Европа выставляет себя на посмешище. Украина может вредить себе сколько угодно. Но Европа не может покрывать украинскую глупость", — считает премьер-министр Словакии.

Он также раскритиковал словацкую оппозицию за поддержку Украины, обвинив ее в отстаивании интересов Киева. Он негативно отозвался об их позиции относительно возможного привлечения словацких военных к миссии в Украине и поддержки вступления страны в НАТО.

Напомним, 18 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на дальнейшую финансовую помощь Украине от Европейского союза в ответ на решение Киева прекратить транзит российского газа в Европу.