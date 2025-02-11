"Маємо моральне право": Фіцо погрожує Україні перекрити транзит газу з Європи

За словами словацького прем'єра, іноземні поставки з Європи в Україну створюють додатковий тиск на ціну газу, яка вже перебуває на рекордному рівні.

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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що має моральне право розглянути можливість припинення транзиту природного газу до України після того, як Київ з 2025 року відмовиться від транспортування російського газу через свою територію. Про це політик сказав у відеозверненні, яке оприлюднив у Facebook у понеділок, 10 лютого, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами Фіцо, щоденні поставки в обсязі близько 7,5 млн кубометрів газу з Європи в Україну створюють додатковий тиск на ринок, що призводить до зростання цін, які вже досягли 60 євро за мегават-годину.

"Ми маємо моральне право розглядати методи припинення закордонних поставок приблизно 7,5 млн куб. м на добу в Україну", — сказав він.

Фіцо також зазначив, що постачання російського газу до Словаччини тепер здійснюється через "Турецький потік".

Крім того, глава словацького уряду очікує від опозиції визнання того факту, що вже кілька днів по реверсній трубі в Україну через Словаччину йде газ, постачальниками якого є іноземні компанії, "без якого Україна б замерзла".

Фіцо зазначив, що припинення Україною транзиту російського газу стало предметом активних обговорень як на національному рівні, так і серед європейських країн. Він переконаний, що така політика Києва завдає шкоди насамперед самій Україні, тоді як Європа не повинна покривати подібні рішення.

"Європа виставляє себе на посміховисько. Україна може шкодити собі скільки завгодно. Але Європа не може покривати українську дурість", — вважає прем'єр-міністр Словаччини.

Він також розкритикував словацьку опозицію за підтримку України, звинувативши її у відстоюванні інтересів Києва. Він негативно відгукнувся про їхню позицію щодо можливого залучення словацьких військових до місії в Україні та підтримки вступу країни до НАТО.

Нагадаємо, 18 січня прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив накласти вето на подальшу фінансову допомогу Україні від Європейського союзу у відповідь на рішення Києва припинити транзит російського газу в Європу.