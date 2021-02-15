Вітренко закликав Шмигаль звільнити Коболєва і наглядову раду Нафтогазу, — ЗМІ

Крім того, в.о. міністра енергетики просить в уряду провести аудит Нафтогазу.

В.о. міністра енергетики Юрій Вітренко запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалью розглянути питання про зміну керівництва Нафтогазу, яке очолює Андрій Коболєв, і звільнити членів Наглядової ради. Про це пише LB.ua.

На думку Вітренко, причин для зміни кадрів кілька: невиконання показників з видобутку газу, які були затверджені урядом, і плани подальшого скорочення показників видобутку.

У червні 2019 наглядова рада Нафтогазу затвердила бізнес-план дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" на 2019-2023 роки, яким, зокрема, встановлено прогноз видобутку природного газу АТ "Укргазвидобування" обсягом 15,0 млрд куб. метрів у 2019 році, і 14,9 млрд куб. метрів у 2020 році. Це, повідомив Вітренко, суперечить розпорядженню Кабміну від 20.03.2019 № 161-р та постанові від 26.04.2017 № 351 про затвердження основних принципів здійснення державної власності АТ "НАК" Нафтогаз України", згідно з якими видобуток повинен скласти у 2019 році не менше як 18,2 млрд. куб. метрів газу, у 2020 році — не менше 20,1 млрд куб. метрів.

Другою причиною Вітренко назвав майбутні плани щодо скорочення видобутку газу. За його словами, на період 2021-2025 років Нафтогаз очікує скорочення видобутку — прогнозні обсяги у 2025 році від 9,9 до 12,5 млрд куб. метрів за різними сценаріями.

Третя причина — результати ревізії фінгоспдіяльності Нафтогазу за період з 01.10.2018 по 31.12.2019, проведеної Держаудитслужбою, якою встановлені порушення, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів на суму 75,5 млрд гривень.

"З огляду на наведені вище факти, а також беручи до уваги інформацію, наведену в додатках до цього листа, Міненерго пропонує невідкладно розглянути питання зміни керівництва АТ "НАК" Нафтогаз України", припинення контрактів з членами Наглядової ради АТ "НАК" Нафтогаз України" і проведення конкурсів на заміщення відповідних посад", — заявив Вітренко в листі Шмигалю.

Вітренко запропонував провести аудит ефективності діяльності Нафтогазу і всіх підприємств, що входять до "Групи Нафтогаз".

Видання пише, що зараз звільнити голову Нафтогазу може лише Наглядова рада, який зараз складається з 5 чинних членів — 2 від держави і 3 незалежних. Заразом, згідно зі статутом НАК, збори акціонерів, яким є Кабінет міністрів, можуть достроково припинити повноваження усього складу Наглядової ради або деяких її членів і призначити новий склад або окремих членів цього органу.

У 2019 почали з'являтися чутки про конфлікт Вітренко і Коболєва. В кінці липня 2019 року Коболєв підтвердив, що у нього є "практичний" конфлікт з Вітренко, який "активно розвивається". Також він додав, що конфлікт почався ще у 2018 році, але докладніше його обговорювати відмовився, пославшись на "політичні перспективи пана Юрія".

У серпні 2019 року року Вітренко сказав, що причиною конфлікту став "процес управлінської трансформації компанії".

У липні 2020 року Вітренка звільнили з посади виконавчого директора "Нафтогазу". Тоді сам Вітренко розповідав, що першою причиною звільнення стала його активна позиція в боротьбі з "Газпромом", що не подобалося ні Росії, ні її "бізнес-партнерам в Україні". Другою причиною звільнення він назвав конфлікт з Коболєвим, який, за словами Вітренко, став "частиною системи влади".