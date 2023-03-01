Застава і спеціальні зобов'язання: ВАКС визначив ексголові "Нафтогазу" Коболєву запобіжний захід

Дещо раніше, незадоволені тим, що суд відхилив клопотання про арешт Андрія Коболєва, представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подали апеляцію на рішення суду.

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Вищий антикорупційний суд призначив ексголові НАК Нафтогаз Андрію Коболєву 230 мільйонів гривень застави із зобов'язаннями. Про це сам Андрій Коболєв написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Апеляція ВАКС скасувала попереднє рішення і призначила заставу близько 230 млн. грн. Поки думаю, що з цим робити, коментувати більше не буду", — прокоментував рішення суду колишній голова "Нафтогазу".

Крім того, за інформацією журналіста Андрія Новікова, який відстежує "справу Коболєва", на ексголову "Нафтогазу" поклали зобов'язання:

прибувати до слідчих органів та суду за першим викликом;

не їхати з України;

повідомляти про зміну місця проживання;

не спілкуватися зі свідками;

здати закордонний паспорт.

Справа Андрія Коболєва: що про неї відомо

19 січня 2023 року НАБУ та САП повідомили Андрію Коболєву про підозру в незаконному заволодінні у 2018 році сумою у понад 260 мільйонів гривень.

За інформацією слідства, гроші були виплачені колишньому голові НАК "Нафтогаз" як премії за виграш справи в Стокгольмському арбітражі за позовом проти "Газпрому".

Компетентні органи стверджують, що Коболєв не міг претендувати на такі високі виплати. Згідно з чинним законодавством України преміальний фонд топменеджерів державних компаній обмежений 36 зарплатами на рік. Таким чином ексголова "Нафтогазу" міг отримати лише 37,48 млн. гривень преміальних.

Тому в САП вважають, що голова правління свідомо приховав від членів Комітету з призначень та винагород і спостережної ради компанії відомості про те, що для керівників підприємств, заснованих на державній власності, встановлено граничні розміри преміювання.

Коболєв відреагував на повідомлену йому підозру в скоєнні кримінального злочину.

"Я одразу повернувся в Україну, щоб не давати приводу для звинувачень, що я кудись втік чи ховаюсь. Я збираюся доводити свою правоту", — написав чиновник на своїй сторінці у Фейсбуці.

23 січня Вищий антикорупційний суд відмовив Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі у клопотанні взяття Андрія Коболєва під варту.

Представники САП подали апеляцію згідно з цим рішенням.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року стало відомо про рішення Кабінету Міністрів щодо звільнення Андрія Коболєва з посади голови НАК "Нафтогаз України". Коболєв очолював компанію із березня 2014 року.

Також Фокус писав про те, що 1 лютого 2022 року пресслужба ДБР повідомила про обшуки в будинку та офісі колишнього голови "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Подробиці заходів, що проводяться, не розголошувалися.