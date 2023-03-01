Залог и специальные обязательства: ВАКС определил экс-главе "Нафтогаза" Коболеву меру пресечения

Несколько ранее, недовольные тем, что суд отклонил ходатайство об аресте Андрея Коболева, представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали апелляцию на решение суда.

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Высший антикоррупционный суд определил экс-главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву 230 миллионов гривен залога с обязательствами. Об этом сам Андрей Коболев написал на своей странице в Фейсбуке.

"Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог около 230 млн. грн. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду", — прокомментировал решение суда бывший глав "Нафтогаза".

Кроме того, по информации журналиста Андрея Новикова, который отслеживает "дело Коболева", на экс-главу "Нафтогаза" возложили обязательства:

прибывать в следственные органы и суд по первому вызову;

не уезжать из Украины;

сообщать об изменении места проживания;

не общаться со свидетелями;

сдать загранпаспорт.

Дело Андрея Коболева: что о нем известно

19 января 2023 года НАБУ и САП сообщили Андрею Коболеву о подозрении в незаконном завладении в 2018 году суммой, в более чем 260 миллионов гривен.

По информации следствия деньги были выплачены бывшему главе НАК "Нафтогаз" как премии за выигрыш дела в Стокгольмском арбитраже по иску против "Газпрома".

Компетентные органы утверждают, что Коболев не мог претендовать на такие высокие выплаты. Согласно действующему законодательству Украины, премиальный фонд топ-менеджеров государственных компаний ограничен 36 зарплатами в год. Таким образом экс-глава "Нафтогаза" мог получить только 37,48 млн гривен премиальных.

Поэтому в САП считают, что председатель правления сознательно скрыл от членов Комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательного совета компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования.

Коболев отреагировал на сообщенное ему подозрение в совершении уголовного преступления.

"Я сразу вернулся в Украину, чтоб не давать повода для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Я собираюсь доказывать свою правоту", — написал чиновник на своей странице в Фейсбуке.

23 января Высший антикоррупционный суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ходатайстве о взятии Андрея Коболева под стражу.

Представители САП подали апелляцию в связи с этим решением.

Напомним, что в апреле 2021 года стало известно о решении Кабинета Министров об увольнении Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". Коболев возглавлял компанию с марта 2014 года.

Также Фокус писал о том, что 1 февраля 2022 года пресс-служба ГБР сообщила об обысках в доме и офисе бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Подробности проводимых мероприятий не разглашались.