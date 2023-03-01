Залог и специальные обязательства: ВАКС определил экс-главе "Нафтогаза" Коболеву меру пресечения
Несколько ранее, недовольные тем, что суд отклонил ходатайство об аресте Андрея Коболева, представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры подали апелляцию на решение суда.
Высший антикоррупционный суд определил экс-главе НАК Нафтогаз Андрею Коболеву 230 миллионов гривен залога с обязательствами. Об этом сам Андрей Коболев написал на своей странице в Фейсбуке.
"Апелляция ВАКС отменила предыдущее решение и назначила залог около 230 млн. грн. Пока думаю, что с этим делать, комментировать больше не буду", — прокомментировал решение суда бывший глав "Нафтогаза".
Кроме того, по информации журналиста Андрея Новикова, который отслеживает "дело Коболева", на экс-главу "Нафтогаза" возложили обязательства:
- прибывать в следственные органы и суд по первому вызову;
- не уезжать из Украины;
- сообщать об изменении места проживания;
- не общаться со свидетелями;
- сдать загранпаспорт.
Дело Андрея Коболева: что о нем известно
19 января 2023 года НАБУ и САП сообщили Андрею Коболеву о подозрении в незаконном завладении в 2018 году суммой, в более чем 260 миллионов гривен.
По информации следствия деньги были выплачены бывшему главе НАК "Нафтогаз" как премии за выигрыш дела в Стокгольмском арбитраже по иску против "Газпрома".
Компетентные органы утверждают, что Коболев не мог претендовать на такие высокие выплаты. Согласно действующему законодательству Украины, премиальный фонд топ-менеджеров государственных компаний ограничен 36 зарплатами в год. Таким образом экс-глава "Нафтогаза" мог получить только 37,48 млн гривен премиальных.
Поэтому в САП считают, что председатель правления сознательно скрыл от членов Комитета по назначениям и вознаграждениям и наблюдательного совета компании сведения о том, что для руководителей предприятий, основанных на государственной собственности, установлены предельные размеры премирования.
Коболев отреагировал на сообщенное ему подозрение в совершении уголовного преступления.
"Я сразу вернулся в Украину, чтоб не давать повода для обвинений, что я куда-то сбежал или прячусь. Я собираюсь доказывать свою правоту", — написал чиновник на своей странице в Фейсбуке.
23 января Высший антикоррупционный суд отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в ходатайстве о взятии Андрея Коболева под стражу.
Представители САП подали апелляцию в связи с этим решением.
Напомним, что в апреле 2021 года стало известно о решении Кабинета Министров об увольнении Андрея Коболева с должности председателя НАК "Нафтогаз Украины". Коболев возглавлял компанию с марта 2014 года.
Также Фокус писал о том, что 1 февраля 2022 года пресс-служба ГБР сообщила об обысках в доме и офисе бывшего главы "Нафтогаза" Андрея Коболева. Подробности проводимых мероприятий не разглашались.