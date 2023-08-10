"За минулі перемоги": ВАКС зобов'язав Коболєва носити електронний браслет ще 2 місяці

За словами ексглави "Нафтогазу", трансляція засідання не проводилася через заборону суду. Колишній топчиновник вважає, що слідство і Феміда не озвучили розумних пояснень для продовження арешту.

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Вищий антикорупційний суд знову продовжив запобіжний захід для ексглави "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Він зобов'язаний носити електронний браслет ще два місяці. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook 9 серпня.

За його словами, суд відмовився транслювати засідання через "недоведеність широкого суспільного інтересу до справи Стокгольмських бонусів". Найближчі 2 місяці Андрій Коболєв продовжить носити електронний браслет, після чого відбудеться нове слухання.

"Сьогодні (9 серпня — ред.) ВАКС продовжив усі мої обов'язки як підозрюваного, включно з носінням головної нагороди від держави за минулі перемоги — браслета, ще на 2 місяці. Результати допитів незалежних членів Наглядової ради стороною обвинувачення знову не було представлено", — ідеться в повідомленні.

Крім того, Андрій Коболєв зазначив, що йому нібито не надали розумних пояснень за цим фактом.

Обмеження для Коболєва: реакція ВАКС

У пресслужбі Вищого антикорупційного суду зазначили, що суддя задовольнила клопотання прокурора про те, щоб подовжити термін дії обов'язків, які було покладено на колишнього главу компанії "Нафтогаз". Обмеження діятимуть до 10 жовтня.

Андрій Коболєв буде й надалі зобов'язаний зустрічатися на вимогу з детективом, прокурором, слідчим. Також йому заборонено залишати межі Києва та Київської області без відповідного дозволу.

У разі зміни місця проживання також потрібно попередити про це прокурора або детектива. Заборонено спілкуватися з особами, які мають безпосереднє вiдношення до справи.

При цьому необхідно носити не знімаючи спеціальний електронний браслет контролю.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що ВАКС визначив ексголові "Нафтогазу" Коболєву запобіжний захід. Сума застави на той момент становила 230 мільйонів гривень.