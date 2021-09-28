МЗС Угорщини викликало посла України "на килим" через реакцію на газовий контракт

Жорсткість української риторики міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив прагненням "говорити партнерам правду".

МЗС України вчора, 27 вересня, різко негативно коментувало підписання Угорщиною з "Газпромом" нового контракту на поставку газу. В Угорщині вважають це втручанням в її внутрішні справи і викликали українського посла в Будапешті "для розмови" в МЗС.

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Новий контракт почне діяти з 1 жовтня цього року. Після цієї дати Угорщина отримуватиме російський газ не через Україну, як зараз, а через Сербію та Австрію.

Україна "здивована і розчарована" рішенням Угорщини підписати такий контракт, заявило Міністерство закордонних справ 27 вересня. Українська сторона перенесла на невизначений термін засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва, яке мало відбутися 29-30 вересня.

Угорщина завдала удару по українсько-угорських відносинах і Україна відповідатиме на нього відповідно, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в телеефірі ввечері 27 вересня.

Він зазначив, що засідання спільної комісії було скасоване ще до підписання угоди, оскільки Україна знала про неї. Й угорська сторона знала про позицію України, підписуючи контракт із "Газпромом".

Кулеба пояснив, що зміна зовнішньополітичної риторики української влади на більш жорстку обумовлена тим, що Україна прагне говорити партнерам правду, щоб отримати їх повагу. Для цього ж вона прагне дотримуватися всіх своїх обіцянок.

Раніше Фокус повідомляв, що Україна звернеться до Єврокомісії через рішення Угорщини отримувати газ за новим маршрутом.

Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив про втручання Києва у внутрішні справи своєї країни.