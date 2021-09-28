"Виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, і Угорщина її прийняла", — Кулеба

Глава МЗС запевняє, що країнам потрібно шукати вихід із конфлікту, який відповідатиме інтересам Києва та Будапешта.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба порадив Угорщині "не розкручувати емоції" після дипломатичного скандалу на тлі підписання документа про транзит газу Будапешта в обхід нашої країни. Про це глава МЗС заявив у коментарі журналістам.

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За його словами, Угорщина часто говорить різні речі про Україну, проте дипломати не реагують на них емоційно.

"Треба діяти прагматично, шукати вихід із цієї кризи, який відповідатиме інтересам і України, і Угорщини, бо це також відповідає інтересам Європи", — підкреслив Кулеба і зазначив, що виключення України зі схеми транзиту газу було вимогою Росії, яку прийняв Будапешт.

Міністр зазначив, що Україна не заперечує права Угорщини укладати угоди з російським "Гапзромом", однак угорська сторона могла домовитися про постачання палива з вигіднішої сторони, яка б мала на увазі участь Києва в транзиті.

"Ми розуміємо, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, Угорщина цю вимогу прийняла, це не відповідає нашим інтересам, ми свої інтереси захищаємо. Ось і вся історія", — продовжив Кулеба.

Підсумовуючи, голова МЗС анонсував звернення України до Європейської комісії з метою встановити, як ця угода впливатиме на енергетичну безпеку ЄС у цілому.

Транзит газу до Угорщини в обхід України — хронологія подій

27 вересня Угорщина підписала договір із "Газпромом" про постачання газу в обхід України. За контрактом, Будапешт щорічно отримуватиме 4,5 млрд кубометрів палива з Сербії та Австрії.

Оператор ГТС попередив, що транзит газу до Угорщини через Україну може бути скорочений або зупинений. За словами директора Оператора Сергія Макогона, добудова газопроводу "Північний потік-2" створює критичні ризики для транзиту через українські території.

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто після критики українських дипломатів закликав Україну не втручатися у внутрішні справи Будапешта, і на наступний день українського посла викликали "на килим" до головного угорського дипвідомства. Україна відповіла схожими заходами та викликала посла Угорщини для дискусії щодо договору з російським "Газпромом".