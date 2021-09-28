Ответная мера. Украина вызывает посла Венгрии из-за скандала вокруг контракта с "Газпромом"

МИД намерен донести дипломату, что контракт Будапешта с "Газпромом" угрожает безопасности как Украины, так и Европы, а также серьезно вредит украинско-венгерским отношениям.

Министерство иностранных дел Украины вызывает посла Венгрии в Киеве для донесения позиции касательно газового контракта, заключенного между Будапештом и "Газпромом". Об этом во вторник, 28 сентября, в комментарии "РБК-Украина" сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

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"МИД Украины аналогично приглашает посла Венгрии в Киеве, чтобы донести нашу принципиальную позицию", — заявил спикер ведомства.

По его словам, позиция Украины заключается в двух пунктах:

поставки газа в обход Украины угрожает национальной безопасности страны и энергетической безопасности Европы;

соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям.

Также Николенко добавил, что украинская сторона готова предпринять решительные меры для защиты национальных интересов.

Напомним, что ранее во вторник венгерская сторона отозвала своего посла в Будапеште из-за недовольства реакцией Киева на подписание Венгрией контракта с "Газпромом".

Газовый конфликт между Украиной и Венгрией — главное

В августе этого года глава МИД Венгрии Петр Сийярто сообщил о скором подписании контракта с российским "Газпромом" о транзите газа — документ рассчитан на 15 лет и предусматривает поставки топлива в обход Украины.

Соответствующий документ был подписан сторонами 27 сентября. Согласно договору, Будапешт ежегодно будет получать 4,5 млрд кубометров газа.

В свою очередь МИД Украины раскритиковал это соглашение и пообещало обжаловать его в Европейской комиссии.

Однако министр иностранных дел Венгрии обвинил украинскую сторону во вмешательстве во внутренние дела страны и подчеркнул, что контракт не преследует политические цели, а нацелен на обеспечение энергетической безопасности. Также власти страны вызвали посла Украины в Будапеште для разъяснения своей позиции.

Тем временем цена на газ Европе впервые в истории превысила $1000 долларов за 1 тыс. кубометров. По словам экспертов, рост стоимости топлива вызван нежеланием РФ наполнять опустевшие европейские хранилища в преддверии холодов, так как государство все еще ожидает сертификации трубопровода "Северный поток-2", который уже достроен, но не может быть запущен без соответствующего решения немецкого регулятора.