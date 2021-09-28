Впервые в истории цена на газ в Европе превысила рубеж $1000

После взлета цена опустилась на уровень $990. Однако дефицит газа на рынке продолжает подталкивать к росту биржевые цены на газ.

Сегодня, 28 сентября, цена газа в Европе установила новый абсолютный рекорд. Предыдущий был установлен в марте 2018 года, когда континент накрыл мощный холодный фронт, получивший собственное имя "Зверь с Востока".

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Цена ближайшего (октябрьского) фьючерса на спотовый индекс TTF на газ на бирже ICE Futures рано утром достигла 85,2 евро за 1 МВт*ч, что эквивалентно $1030 за тысячу кубометров.

1 марта 2018 года был достигнут показатель 76 евро за 1 МВт*ч, или $969 за тысячу кубометров. Тогда столько стоил спотовый контракт на TTF.

После взлета цена на бирже ICE Futures начала снижаться, и по состоянию на 10:00 по киевскому времени она находится на уровне $990.

Сегодняшний взлет европейских цен считают реакцией рынка на аналогичный всплеск цены на сжиженный газ (СПГ) в Азии. Ноябрьский фьючерс на азиатский спотовый СПГ-индекс JKM Platts вырос сразу $60 и достиг $1042 за тысячу кубометров.

В Европе сейчас не хватает газа, поставляемого по трубопроводам. Поэтому она вынуждена конкурировать за СПГ со странами Азии, где за него готовы платить много.

Ранее Фокус писал, что подорожание газа в Европе порождает тревожные прогнозы на зиму. Но для большинства украинцев цена газа останется прежней. Зато потребителям централизованного отопления придется тяжело, так как оно может подорожать на 30% и более.

Однако в "Нафтогазе" заверяют, что платежки за отопление не вырастут.