Повышение цены на газ в Европе: в "Нафтогазе" рассказали, изменится ли ситуация в Украине

Искусственный дефицит газа, созданный российским "Газпромом", взвинтил цену на топливо в Европе до $950 за тысячу кубометров.

Три фактора повлияли на резкий скачок спотовых цен на газ в Европейском Союзе и Украине. Об этом в комментарии Фокусу рассказал директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Билявский.

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Топ-чиновник отметил сразу три главных фактора, которые повлияли на резкое подорожание газа на европейских рынках и в Украине:

искусственный дефицит поставок газа, созданный "Газпромом" для давления на ЕС в вопросе запуска "Северного потока-2" и отказ от биржевых контрактов с подписанием долгосрочных соглашений с российским монополистом;

рост спроса на электроэнергию;

снижение выработки ВИЭ (возобновляемая энергетика — ред.).

"Это три основных фактора, которые повлияли на резкий рост спотовых цен на газ в Европейском Союзе и Украине. Рост спотовых цен на газ вызывает увеличение стоимости угля и электроэнергии в Европейском Союзе", — заявил Билявский.

Цена на газ в Европе — ждать ли нового повышения?

Корреспондент Фокуса поинтересовался, подорожает ли цена на газ в Европе снова в ближайшее время, и при каких условиях стоимость может вернуться к предыдущим показателям.

По словам топ-чиновника "Нафтогаза", цена на газ в Европе будет расти до тех пор, пока "Газпром" не прекратит использовать топливо как политический инструмент влияния. Максим Билявский предупредил, что стоимость газа может достигнуть отметки в $1000 за кубометр, однако это аномальная цена, которая не отображает рыночной стоимости топлива.

"На самом деле, стабилизировать ценовую ситуацию на энергетическом рынке ЕС может увеличение объемов транспортировки газа через газотранспортную сеть Украины и переноса точек приема-передачи газа на восточную границу. Наша система, в отличие от "Северного потока-2" и других маршрутов, может оперативно реагировать на изменение рыночного спроса (благодаря газохранилищам) — тем самым ограничивая коридор колебания спотовых цен на газ, и соответственно уменьшая потребность в сжигании угля и снижая выбросы диоксида углерода", — продолжил топ-чиновник "Нафтогаза".

Как цена на газ в Европе скажется на Украине

Фокус также поинтересовался, как изменятся цены на газ в Украине из-за роста стоимости топлива на европейских рынках. Максим Билявский заверил, что платежки за газ и отопление не вырастут.

"Национальная компания предлагает фиксированные предложения для бытовых потребителей и производителей тепла. Таким образом, для бытовых потребителей, которые являются абонентами Нафтогаза, действует фиксированная цена газа 7,96 грн за кубометр до 30 апреля 2022 года. Если бы Нафтогаз вовремя не разработал такое предложение, украинцы платили 18-20 грн за кубометр природного газа. Для ТКЭ и ОСМД, которые поставляют тепло и горячую воду для бытовых потребителей, природный газ будет отпускаться до июня 2022 по цене 7,42 грн за один кубометр", — подытожил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины".

Почему цена на газ в Европе начала резко дорожать

Отметим, что 15 сентября цена на газ во время торгов на бирже ICE превысила отметку в $950 за тысячу кубометров. Таким образом, стоимость топлива в Европе за последние 14 дней выросла в полтора раза.

Рост цены на газ в Европе связали с действиями России накануне запуска газопровода "Северный поток-2". Дефицит топлива объясняется тем, что монополист "Газпром" в августе решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. Помимо этого, в августе на заводе в Новом Уренгое произошла авария, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в европейские страны значительно упала.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отбросил все обвинения и заявил, что запуск "Северного потока-2" стабилизирует ситуацию с ценами на газ в Европе.

По его словам, сейчас страны ЕС испытывают большие потребности в газе, однако они могут стать еще больше, если предстоящая зима окажется слишком холодной. Пресс-секретарь Владимира Путина также заверил, что рост цен на топливо на европейских рынках никак не отразиться на стоимости топлива в России.

"К России (это — ред.) не имеет никакого отношения, эти спотовые цены на газ не влияют на цены на трубный газ, получатели трубного газа не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле", — резюмировал Песков.