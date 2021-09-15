Новый рекорд: цена на газ в Европе достигла $950 за тысячу кубометров

За две недели природный газ в Европе подорожал в полтора раза

По данным лондонской биржи ICE цена октябрьского фьючерса на газ по индексу нидерландского хаба TTF преодолела рекордную отметку — $900 за тысячу кубометров, и на 12:00 выросла до $950 за тыс кубометров. Такие показатели говорят о том, что с сентября газ подорожал в полтора раза. Одной из главных причин роста эксперты называют устойчивый спрос на газ в условиях низкой загрузки хранилищ в Европе. Об этом сообщает РБК Украина

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Рекордные показатели цены на газ связаны со многими, в том числе и политическими факторами. Так , 10 сентября на пресс-конференции Владимир Путин заявил, что цены на газ в Европе рекордно растут из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

"На споте сейчас, на свободном рынке в Европе сейчас $650 за тысячу кубов. Но это умники еще в прошлом составе Еврокомиссии придумали — рыночное ценообразование на газ. Ну вот результат вам"- отметил он.

С другой стороны, в середине августа "Газпром" решил не бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину. "Оператор ГТС Украины" предложил на аукционе транзитные мощности на сентябрь в объеме до 15 млн куб. м в сутки. Однако российская компания забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей.

Кроме того в начале августа этого года на заводе в Новом Уренгое произошла авария, из-за чего прокачка топлива по газопроводу в ЕС значительно упала.

Однако существует и еще одно причина резкого скачка цен на природный газ и она связана с "майнингом" криптовалюты. Дело в том, что согласно исследованиям Кембриджского университета, годовое производство биткоинов требуется больше электроэнергии, чем его потребляет такая страна, как Аргентина. По подсчетам ученых — это 121,36 тераватт-часов в год, и эти показатели только растут. Повышение стоимости биткоина, который только за авгус подорожал на 60%, подталкивает "добытчиков" к тому, чтобы включать в свои "майнинговые" сети все больше компьютеров, что, в свою очередь, ведет к увеличению потребления электроэнергии. На сегодняшний день доля природного газа в производстве электроэнергии в Европе составляет 20%. Соответственно прослеживается пропорциональная зависимость между увеличением потребления электричества и затратами ресурсов на его производство.

Ранее мы сообщали о предварительных оценках ценообразования природного газа в связи с "Северным потоком-2". В середине августа цена на топливо упала до $482 за тысячу кубометров.